Super Saldi 11.11 Geekmall: tante offerte imperdibili e Coupon per il Singles Day!

La giornata dell’11 novembre è il primo grande evento del mese, un ghiotto antipasto in attesa del Black Friday. Tutti i principali store e brand partecipano a questo periodo promozionale e ovviamente le offerte per il Singles Day 11.11 di Geekmall sono entrate nel vivo: gli sconti tech sono davvero tantissimi ed è possibile risparmiare ulteriormente grazie ai nuovi coupon esclusivi. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per mettere le mani sul meglio della tecnologia a prezzi stracciati!

Singles Day 11.11 Geekmall: le migliori occasioni tech con sconti, Coupon e regali aspettando il Black Friday

Il Singles Day 11.11 di Geekmall è partito già da vari giorni ma – ovviamente – quest’oggi siamo nel momento clou. Le offerte termineranno il 14 novembre e poi a fine mese partirà l’altra grande promozione (stiamo parlando dell’attesissimo Black Friday). Comunque non c’è bisogno di attendere il fatidico venerdì nero per ottenere sconti al top: l’iniziativa dello store vede protagonisti tantissimi prodotti tech in offerta lampo, con la possibilità di un risparmio aggiuntivo con i nuovi Coupon!

Coupon 30DBLVN500 – 30€ di sconto su una spesa di 500€

– 30€ di sconto su una spesa di 500€ Coupon 20DBLVN300 – 20€ di sconto su una spesa di 300€

– 20€ di sconto su una spesa di 300€ Coupon 10DBLVN100 – 10€ di sconto su una spesa di 100€

Ci sono occasioni per tutti i gusti e per tutte le tasche con offerte imperdibili, codici e regali speciali! Le categorie di prodotti sono molteplici: i monitor TITAN ARMY raggiungono prezzi super convenienti, mentre le Power Station FOSSiBOT sono il top per chi ama viaggiare o il campeggio o semplicemente necessita di una “batteria” di emergenza in casa; aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic, Ultenic, OSOTEK, JIGOO e non solo, per le tue pulizie intelligenti. A questi si aggiungono tanti elettrodomestici utili (come friggitrici ad aria e macchine del caffè) ma anche proiettori smart, veicoli elettrici (bici e monopattini) e tanto altro ancora! Dai un’occhiata alla pagina della promozione per non perdere nessuna occasione: se non visualizzi correttamente il box qui sotto e gli altri presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Di seguito trovi una selezione di prodotti a prezzo stracciato, con un coupon dedicato dove disponibile. Si tratta della Power Station FOSSiBOT F2400, potente e completa a tutto tondo (per i tuoi viaggi e contro i blackout), insieme alla bici elettrica Halo Knight H03 ed un paio di soluzioni top per le pulizie di casa!

