Unieuro festeggia il Singles Day: 22% di extra sconto su migliaia di prodotti

Il Singles Day è finalmente arrivato e tutti i grandi store online stanno partecipando con promozioni e sconti pensati appositamente per l’11/11. Unieuro non è da meno e in queste ore ha lanciato una promozione attiva solo per oggi che permette di ottenere uno sconto extra del 22% sul carrello, effettuando però una spesa minima con migliaia di prodotti che aderiscono a questa nuova offerta!

22% di sconto sul carrello per una spesa minima di 199€ da Unieuro!

Crediti: Unieuro

Come parte del Passion Black Friday, Unieuro ha lanciato la sua personalissima promozione per il Singles Days offrendo un sostanzioso sconto su migliaia di prodotti disponibili sul sullo shop ufficiale della celebre catena di elettronica. Informatica, elettrodomestici, Smart TV e smartphone sono solo alcuni dei prodotti su cui è possibile usufruire di uno sconto extra del 22% applicato in automatico direttamente al carrello!

Per partecipare alla promozione, tuttavia, è necessaria una spesa minima di almeno 199€ tra i migliaia di prodotti che partecipano all’offerta speciale dell’11/11 e che potete trovare direttamente nella pagina ufficiale di Unieuro. Approfittatene subito però: la promozione durerà soltanto fino alla mezzanotte!

