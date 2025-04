Samsung Galaxy Tab S10 FE/FE+ ufficiali in Italia con Galaxy A16 in regalo!

Dopo il lancio della serie di punta Galaxy S25, ora è tempo di guardare al resto dell’ecosistema del brandi asiatico e alle altre novità in arrivo quest’anno. Tra le nuove aggiunte ci sono i tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE+, due nuovi modelli della famiglia Fan Edition: facciamo il punto della situazione con tutte le caratteristiche tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

Samsung Galaxy Tab S10 FE: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi tablet della serie Fan Edition

Design e display

I nuovi tablet seguono i modelli di punta Tab S10+ e S10 Ultra lanciati lo scorso settembre: due dispositivi di punta mossi dal Dimensity 9300+ di MediaTek, con display fino a 14,6″ e le immancabili funzioni Galaxy AI. Come da tradizione ci sono sia Samsung Galaxy Tab S10 FE che Tab S10 FE+, in entrambi i casi con un design molto simile a quello della precedente serie Tab S9 FE. Lo stile è quasi identico, ma a questo giro entrambi i tablet montano una singola fotocamera principale.

I dispositivi hanno le medesime colorazioni (nero, argento e blu) mentre il piccolo della famiglia monta un display da 10,9″ di diagonale; si sale a 13,1″ per il fratello maggiore, con un leggero aumento rispetto ai 12,4″ di Tab S9 FE+. Ritroviamo schermi LCD, quindi non c’è un upgrade da questo punto di vista; tuttavia ritorna anche la certificazione IP68, ad indicare la massima resistenza contro polvere ed acqua.

Specifiche tecniche e fotocamera

Proprio come per la scorsa generazione, le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S10 FE e FE+ fanno riferimento alla fascia media: il chipset a bordo è l’Exynos 1580, lo stesso di Samsung Galaxy A56 (fresco di lancio in Italia). Lato memorie si parte direttamente da 8 GB di RAM (quindi niente taglio da 6 GB), fino ad un massimo di 12 GB e con 128/256 GB di storage. Passando alle batterie i due tablet offrono unità da 8.000 mAh e da 10.090 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Nulla di trascendentale il comparto fotografico, con un singolo sensore principale da 13 MP per entrambi i dispositivi. Immancabile Android 15 con la nuova One UI 7, ovviamente con le funzionalità Galaxy AI basate sull’intelligenza artificiale (c’è anche Cerchia e Cerca di Google). Tirando le somme, le uniche differenze tra i due tablet riguardano le dimensioni dei display e la capienza delle batterie.

Samsung Galaxy Tab S10 FE & Tab S10 FE+ – Scheda tecnica

dimensioni e peso S10 FE – 254,3 x 165,8 x 6,0 mm per 497/500 grammi (Wi-Fi/5G) S10 FE+ – 300,6 x 194,7 x 6,0 mm per 664/668 grammi (Wi-Fi/5G)

certificazione IP68

display S10 FE – LCD da 10,9″ WUXGA+ (2.304 x 1.440), refresh rate a 90 Hz , luminosità di picco di 800 nit S10 FE+ – LCD da 13,1″ WQXGA+ (2.880 x 1.800 pixel), refresh rate a 90 Hz , luminosità di picco di 800 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 1580 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

GPU Xclipse 540

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD batteria S10 FE – da 8.000 mAh con ricarica da 45W S10 FE+ – da 10.090 mAh con ricarica da 45W

fotocamera da 13 MP con autofocus e flash LED

con autofocus e flash LED selfie camera da 12 MP con ultra-wide 120°

con ultra-wide 120° Dual SIM 5G opzionale, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Speaker stereo, UBS-C, supporto S Pen

Android 15 con One UI 7

Quanto costa Samsung Galaxy Tab S10 FE / Tab S10 FE+ – Prezzo e uscita

I nuovi tablet della serie Samsung Galaxy Tab S10 FE sono stati lanciati in vari mercati, Italia compresa, ad un prezzo di partenza di 579€. Di seguito le varie configurazioni per le versioni Wi-Fi e quelle dotate di connettività 5G.

Ricordiamo che i precedenti modelli hanno debuttato in Italia a 549€ (Tab S9 FE) e 719€ (Tab S9 FE+) per le versioni Wi-Fi e 649€ e 819€ per i modelli con connettività 5G. Tornando ai nuovi tablet, sono acquistabili nello store ufficiale Samsung, Amazon, Euronics, MediaWorld, Expert e non solo. Inoltre con i nuovi tablet fino al 4 maggio, registrando l’acquisto entro il 3 luglio 2025 su Samsung Members è possibile ricevere Galaxy A16 in omaggio!

