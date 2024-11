Le tue bevande calde sempre a portata di mano, con il bollitore da viaggio Xiaomi

Compatto, leggero e dallo stile minimale: Xiaomi Mijia Portable Electric Heating Cup 2 è la nuova generazione del bollitore portatile del brand cinese, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo allettante (con tanto di spedizione gratis).

Codice sconto Xiaomi Mijia Portable Electric Heating Cup 2: il bollitore portatile per ogni situazione

Crediti: Xiaomi

La migliore occasione del momento arriva da Banggood: il bollitore portatile Xiaomi Mijia Portable Electric Heating Cup 2 è in promozione a 37€, con il codice sconto “BGa6a925“. Si tratta dell’ennesimo gadget utile della compagnia cinese, perfetto per chi non vuole rinunciare mai alla sua bevanda calda preferita. Il dispositivo è alimentato tramite cavo e bastano solo pochi minuti per avere acqua calda o una bevanda pronta; sono presenti 6 livelli di temperatura ed è in grado di mantenere una temperatura costante fino a 12 ore.

Crediti: Xiaomi

L’interno è realizzato in acciaio inossidabile 316L (di grado alimentare) mentre l’esterno presenta un design sobrio e minimale, nel perfetto stile del brand. Il bollitore portatile Xiaomi ha una capienza di 350 ml ed è disponibile sia nella colorazione bianca che blu Navy. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

