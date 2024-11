Geekbuying si prepara al Singles Day 11: prime offerte imperdibili e nuovi Coupon!

La giornata dell’11 novembre è conosciuta come la Festa dei Single, un evento divenuto celebre grazie alla Cina. Nel paese, infatti, questa particolare festa si è trasformata col tempo in uno dei momenti più importanti per gli sconti, una sorta di anticipazione del Black Friday. Poi il Singles Day 11.11 ha acquisito importanza anche in tanti altri paesi: il richiamo degli sconti è irresistibile, specialmente durante il mese del venerdì nero! Come al solito Geekbuying non può mancare all’appello: lo store ha dato il via alla prima fase della sua promozione dedicata al giorno dei single, con tante offerte e nuovi Coupon!

Geekbuying scalda i motori in vista del Singles Day 11.11: al via la prima fase della promozione

Crediti: Geekbuying

Il giorno principale dell’evento è – ovviamente – l’11 novembre, ma le offerte per il Singles Day 11.11 di Geekbuying sono già attive. Questa è la fase di riscaldamento, con le prime occasioni: ci sono tanti prodotti tech in offerta lampo, delle categorie più disparate (Power Station, mini PC, retro console, proiettori, pulizie smart, e-bike e così via) e dei brand più apprezzati (KuKirin, Ninkear, Longer, OSCAL, Tronsmart, GEEKOM e tanti altri ancora). Per ottenere uno sconto aggiuntivo basta riscattare i nuovi coupon, che permettono di risparmiare fino a 20€.

Coupon 24NOV11P2 – 10€ di sconto su una spesa minima di 200€

– su una spesa minima di 200€ Coupon 24NOV11P1 – 20€ di sconto su una spesa minima di 400€

– su una spesa minima di 400€ Da riscattare nella pagina dell’evento – 15€ di sconto su una spesa di 200€ (per la categoria Sport & Outdoor)

La prima fase durerà fino al 5 novembre, poi ci sarà una nuova sessione di sconti fino al giorno 11. Ovviamente il culmine dell’evento è rappresentato proprio dall’11 novembre: il periodo promozionale terminerà il 14 del mese, per un totale di 72 ore di occasioni imperdibili! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

