POCO C75 ufficiale: uno Xiaomi economico a 119€, con Redmi Buds 4 Active in regalo

Il settore dei budget phone guadagna un nuovo modello, già nell’aria da diverso tempo. Si tratta di POCO C75, un dispositivo caratterizzato da un look stiloso e specifiche tecniche basilari ma complete a tutto tondo, proposto in Italia ad un prezzo stracciato (con un paio di TWS in regalo). Ecco tutti i dettagli di questa novità, anche se abbiamo a che fare con un terminale che conosciamo bene.

POCO C75: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: POCO

Come si intuisce dal design e dalle specifiche tecniche, POCO C75 è un rebrand del modello Redmi 14C: quest’ultimo è arrivato anche in Italia e anche cugino targato POCO debutta nel nostro paese (così com’è stato per il precedente C65). Il “nuovo” budget phone presenta una ampio modulo fotografico circolare, un cambio di stile radicale rispetto all’isola rettangolare del predecessore. Tra le altre caratteristiche abbiamo uno schermo immersivo da 6,88″ HD (con notch a goccia), un chipset Helio G81 Ultra, 5.160 mAh di batteria e una fotocamera da 50 MP.

Crediti: POCO

Il prezzo in Italia di POCO C75 è di 149,9€ e 169,9€, rispettivamente per la versione da 6/128 GB e quella da 8/256 GB; attualmente il budget phone è in promozione a soli 119,9€ con un paio di auricolari true wireless Redmi Buds 4 Active in regalo (l’iniziativa è attiva fino al 13 novembre). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

POCO C75 – Scheda tecnica

Dimensioni di 171,88 x 77,8 x 8,22 mm per un peso di 204 grammi

Certificazione IP/

Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

Display IPS LCD da 6,88″ HD+ (1.600 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI

(1.600 x 720 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e fino a 600 nit di luminosità, profondità colore a 8 bit, DC Dimming e 260 PPI SoC MediaTek Helio G81 Ultra a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55

GPU ARM Mali-G52 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite Batteria da 5.160 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.4, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NFC

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8 con sensore secondario B&W

f/1.8 con sensore secondario B&W Selfie camera da 13 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con Xiaomi HyperOS

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le