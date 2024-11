I quadranti di CMF Watch Pro 2 adesso si creano con l’AI grazie a Watch Face Studio

L’integrazione dell’intelligenza artificiale in servizi e prodotti è stato sicuramente il grande trend del 2024, e per il prossimo anno sembra che la popolarità dell’AI sia destinata soltanto ad aumentare. Per chiudere in bellezza quest’anno, anche CMF ha deciso di portare l’intelligenza artificiale sui proprio dispositivi indossabile, permettendo di creare dei quadranti nuovi e sempre unici direttamente dall’app ufficiale.

CMF Watch Pro 2 è ancora più personalizzabile con AI Watch Face Generator

In questi giorni è arrivato un nuovo aggiornamento per l’app CMF Watch che permette di creare dei quadranti totalmente inediti per CMF Watch Pro 2, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La nuova funzione sia chiama AI Watch Face Generator e permette di combinare ben 10 stili tra di loro per ottenere immagini tutte nuove che facciano da sfondo per le informazioni dello smartwatch.

Gli utenti, infatti, potranno scegliere tra: cielo, terreno, natura morta, iridescenza e flora per combinarli con gli stili bianco e nero, fotografia, pittura, grafico e inchiostro. Le nuove immagini create potranno poi essere utilizzate come sfondo per la personalizzazione della watchface, funzione già apprezzata al lancio degli indossabili di CMF by Nothing.

Per sfruttare questa nuova funzione non dovrete far altro che installare l’ultimo aggiornamento disponibile dell’app CMF Watch su iOS e Android, e all’interno della personalizzazione dei quadranti troverete anche la nuova funzione AI Watch Face Generator.

