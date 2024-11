Black Friday eBay: parte la promo Cyber Week con sconti fino a 80€

Dopo il via dei principali brand e store, ecco che ora tocca anche a eBay: la promozione per il Black Friday si chiama Cyber Week e vede protagonista un nuovo Coupon per risparmiare fino ad un massimo di 80€. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per sfruttare al meglio le occasioni offerte dal codice sconto di novembre!

Promo Black Friday eBay: al via l’iniziativa Cyber Week con un nuovo Coupon per risparmiare

Crediti: Canva, eBay (logo)

Come al solito, il risparmio tramite eBay arriva con un Coupon: basta inserire il codice “PSPRNOV24” al momento del checkout per ottenere uno sconto in base alla spesa effettuata (valido su prodotti e venditori presenti in questa pagina). Il massimo è di 40€ ma il Coupon può essere utilizzato 2 volte per ogni utente; in questo modo, effettuando due ordini di grandi dimensioni, è possibile ottenere uno sconto complessivo di 80€ (-40€ per ogni utilizzo). La promo Cyber Week di eBay termina l’8 dicembre (alle ore 23:59), quindi si tratta a tutti gli effetti dell’iniziativa dedicata al Black Friday, a meno di colpi di scena nel weekend. Di seguito le soglie di spesa e lo sconto ottenibile tramite il Coupon.

buono sconto di 5€ su una spesa da 50€ a 149€

su una spesa da 50€ a 149€ buono sconto di 10€ su una spesa da 150€ a 299€

su una spesa da 150€ a 299€ buono sconto di 15€ su una spesa da 300€ a 449€

su una spesa da 300€ a 449€ buono sconto di 25€ su una spesa da 450€ a 649€

su una spesa da 450€ a 649€ buono sconto di 40€ su una spesa da 650€

Per scoprire tutti i prodotti dell’iniziativa, dai un’occhiata alla pagina della promozione Cyber Week eBay! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Cyber Week eBay | Offerte Black Friday 2024 da 50€ a 149€: buono sconto di 5€

da 150€ a 299€: buono sconto di 10€

da 300€ a 449€: buono sconto di 15€

da 450€ a 649€: buono sconto di 25€

da 650€ in su: buono sconto di 40€ MAX 2 utilizzi per utente Termina l'8 dicembre alle 23:59 More Less fino a 80€ di sconto

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

