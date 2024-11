Redmi K80 Pro sfida i Camera Phone: ecco i primi sample

Ormai è da tempo che tra le caratteristiche dei top di gamma abbiamo aspirazioni in ambito fotografico: il prezzo dei flagship sale ma insieme ad esso migliorano anche le performance sia per quanto riguarda la forza bruta che tutti gli altri aspetti, e tra questi trova spazio anche la fotocamera. La costola di Xiaomi ha alzato il sipario sul modulo che troveremo a bordo di Redmi K80 Pro e – spoiler – finalmente ci sarà un comparto pensato per sfidare i Camera Phone del momento.

Redmi K80 Pro: fotocamera e primi scatti del nuovo flagship della costola di Xiaomi

Crediti: Redmi

Ovviamente non aspettatevi nulla di trascendentale, eppure Redmi K80 Pro sa il fatto suo e migliora le cose rispetto al precedente K70 Pro. Il sensore principale è il Sony LYT-800, da 50 MP e con stabilizzazione OIS; ad affiancarlo troviamo un teleobiettivo da 50 MP con lenti flottanti, quindi in grado di offrire scatti ravvicinati mozzafiato (fino a 10 cm dal soggetto). Questo si traduce in ottime capacità per lo zoom e per la funzione macro. Anche l’ultra-grandangolare migliora, grazie al nuovo sensore da 32 MP con FOV 120°. Di seguito trovate alcuni scatti effettuati con Redmi K80 Pro mentre qui potete scaricare tutti i sample foto pubblicati da Xiaomi (in qualità originale).

Crediti: Redmi Crediti: Redmi Crediti: Redmi

La presentazione di Redmi 80 e K80 Pro è fissata per mercoledì 27 novembre, in Cina. In merito ad un eventuale lancio Global, il primo dovrebbe arrivare in Italia come POCO F7 Pro, mentre il fratello maggiore potrebbe fare capolino come POCO F7 Ultra.

Redmi K80 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL C9 da 6,67″ 2K+ , refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

TCL C9 da , refresh rate a e luminosità di picco fino a 1.800 nit, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

? GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X ? GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica rapida da 120W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con Sony LYT-800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 da 120° e teleobiettivo / macro con zoom ottico 2.6X Samsung JN5 | Xiaomi AISP 2.0

con Sony LYT-800, OIS, ultra-grandangolare S5KKD1 da 120° e / con zoom ottico 2.6X Samsung JN5 | Xiaomi selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

