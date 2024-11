ROG Phone 9 Pro: immagini, specifiche e prezzi del gaming phone ASUS

Aggiornamento 14/11: nuove informazioni su ROG Phone 9 Pro, questa volta sul prezzo in Europa, le trovate nell’articolo.

Le nuove indiscrezioni su ROG Phone 9 Pro, il prossimo top di gamma dedicato al gaming realizzato da ASUS, arrivano grazie alle varie certificazioni e indiscrezioni apparse in rete. Fra immagini e specifiche, abbiamo già un’idea piuttosto chiara di cosa aspettarci dallo smartphone videoludico che verrà presentato a breve.

ROG Phone 9 Pro tra leak e certificazioni: spuntano i primi dettagli sul top da gaming targato ASUS

Ovviamente ROG Phone 9 Pro sarà un flagship di ultima generazione: impossibile non aspettarsi la presenza dello Snapdragon 8 Elite, ultima soluzione high-end di Qualcomm. Lato memorie ritroveremo una variante mostruosa con 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0. Per il display, è previsto uno schermo OLED da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 2.500 nits e protezione Gorilla Glass Victus 2.

La colorazione Phantom Black mostrata in foto accompagna una scocca che sarebbe praticamente uguale a quella di ROG Phone 8. La certificazione 3C fa riferimento al modello base (siglato ASUSAI2501A) e riporta la presenza dell’invariata ricarica rapida da 65W, per una batteria che dovrebbe essere da 5.800 mAh. Software Android 15 e ROG UI a parte, è prevista una fotocamera da 50+13+32 MP con sensore Sony LYT-700 e OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3x f/2.4 e frontale da 32 MP.

Le altre specifiche includerebbero dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, ingresso mini-jack, doppio speaker e feature dedicate al gaming, come la ventola AeroActive Cooler X Pro compresa in confezione. Parliamo anche di prezzi, perché secondo quanto trapelato in rete è previsto che in Europa ROG Phone 9 venga venduto a circa 1.320€ per la variante da 12/512 GB. Al contrario di ROG Phone 8, serie presentata a gennaio 2024, è ufficiale che i prossimi ROG Phone 9 e 9 Pro debutteranno con mesi d’anticipo.

