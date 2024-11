nubia Z70 Ultra, display ai limiti della fisica: vedere per credere (Video)

Aggiornamento 14/11: nuovi teaser ufficiali sulle qualità del display di nubia Z70 Ultra, trovate i dettagli nell’articolo.

Chi conosce in maniera approfondita il mondo della tecnologia mobile potrebbe non sorprendersi nello scoprire che nubia Z70 Ultra potrebbe avere lo schermo più incredibile in commercio. Da quando esiste, il sub-brand di ZTE si è più volte contraddistinto per la realizzazione di smartphone dal display ai vertici del settore, specialmente quando si parla di spessore delle cornici ma anche di fotocamera sotto al display.

Un video mostrano uno schermo da urlo per il prossimo nubia Z70 Ultra

In un video postato su Weibo, l’informatore Digital Chat Station mostra un nubia Z70 Ultra che sarebbe dotato di un pannello con cornici sottilissime, forse le più sottili mai viste su un telefono non prototipale. Quello che vediamo è uno schermo piatto e, anche se l’inquadratura parziale non lo rivela, privo di fori o tacche. Tuttavia, quello mostrato pare essere solamente il pannello senza il telaio attorno, perché nei teaser ufficiali vediamo cornici sì contenute ma non così tanto.

Per l’esattezza, misureranno 1,25 mm, numero non da record se si considera che il recente Xiaomi 15 scendono a soltanto 0,6 mm. Quello che non ha il top di gamma Xiaomi è però il design veramente full screen di Z70 Ultra, che avrà il primo display 1.5K del genere con densità di 430 PPI. Sarà un pannello da 6,85″ con un rapporto schermo/scocca del 95,3%, una luminosità massima di 2.000 nits e refresh rate fino a 144 Hz.

Quello che vedremo su nubia Z70 Ultra dovrebbe essere lo stesso identico schermo del nuovo gaming phone REDMAGIC 10 Pro, anch’esso dotato di Snapdragon 8 Elite e fotocamera sotto allo schermo con AI Transparent Algorithm 7.0 per ottimizzare la qualità visiva e delle foto scattate. A differenza del flagship REDMAGIC, quello di nubia punterà maggiormente sul comparto fotografico, con una fotocamera mai vista prima.

L’annuncio è ufficialmente previsto per il 21 novembre in Cina, mentre per il lancio Global dovremmo attendere fine 2024.

