Amazon Haul sfida Temu, AliExpress e Shein: con 20$ si compra di tutto!

Dopo tante indiscrezioni, il nuovo shop low-cost Amazon Haul è finalmente realtà: nelle scorse settimane, infatti, rumor sempre più insistenti suggerivano l’imminente arrivo di una nuova realtà firmata dal colosso dell’e-commerce che potesse sfidare gli shop cinesi come Temu, AliExpress e Shein con prodotti particolarmente economici. Amazon Haul arriva oggi negli Stati Uniti in versione beta e promette una ennesima rivoluzione per lo shopping online.

Prezzi bassi e massima convenienza: ecco il nuovo Amazon Haul

Crediti: Amazon

Amazon Haul è una nuova sezione del celebre e-commerce dove tutti i prodotti vengono proposti a prezzi estremamente bassi: in questo nuovo shop, infatti, il prezzo del singolo articolo non può superare i 20$, per offrire il massimo della convenienza agli utenti che invece di Amazon tendono a preferire gli store online cinesi più famosi come Temu, Shein e AliExpress.

Come funziona e cosa si può acquistare su Amazon Haul?

Crediti: Canva

Amazon Haul è integrato direttamente nell’app mobile e nel sito ufficiale di Amazon, con una veste grafica moderna e colorata che ricorda proprio gli store cinesi. Su Haul è possibile trovare gadget, prodotti per la casa e prodotti di elettronica, ma anche vestiti e moda a prezzi incredibilmente bassi. Questo store, infatti, prevede un tetto massimo di 20$ per ogni prodotto, ma la maggior parte degli articoli vengono offerti per poco più di 10$ e al prezzo più basso di addirittura 1$.

Gli utenti sono però incoraggiati dal riempire il proprio carrello grazie agli sconti ottenibili automaticamente al raggiungimento di una determinata cifra spesa. In particolare, qui sotto trovate le scontistiche che possono essere applicate automaticamente al proprio carrello per risparmiare ulteriormente.

5% di sconto con una spesa minima di 50$

di sconto con una spesa minima di 10% di sconto con una spesa minima di 75$

Le spese di spedizioni sono fissate a 3.99$, ma anche questo costo può essere azzerato raggiungendo un minimo di spesa. Con un ordine da almeno 25$, infatti, sarà possibile ottenere la spedizione gratuita, con un consegna garantita in massimo 2 settimane (proprio come avviene attualmente con Temu, Shein e AliExpress). Nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale, i tempi di spedizione suggeriscono che Amazon Haul importi i prodotti direttamente dalla Cina, invece di conservarli in magazzini locali.

È sicuro acquistare da Amazon Haul?

Crediti: Canva

Tutti i prodotti in vendita su Amazon Haul vengono esaminati in modo che i clienti possano essere certi di ricevere articoli autentici, sicuri e conformi alle norme di legge. Tutti i prodotti, inoltre, sono coperti dalla “Garanzia dalla A alla Z di Amazon“, che protegge i clienti che acquistano su Amazon Haul nel caso in cui l’articoli risulti danneggiato, difettoso oppure non conforme alla descrizione.

Dove è disponibile Amazon Haul?

Crediti: Canva

Amazon Haul è stato lanciato ufficialmente in versione beta soltanto negli Stati Uniti, ma il colosso degli e-commerce non ha escluso l’espansione del servizio anche in altri paesi. Nonostante non ci siano ancora informazioni certe, è lecito aspettarsi che Haul possa arrivare anche in Europa se il test in Nord America dovesse restituire esito positivo per la compagnia.

