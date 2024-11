Con iOS 18.2 potrebbe essere più semplice sapere quando l’iPhone sarà carico

Bisognerà attendere il prossimo mese di dicembre per vedere arrivare iOS 18.2, la nuova versione del software di Apple che migliorerà ulteriormente gli iPhone. L’update in questione porterà diverse aggiunte ad Apple Intelligence e, secondo le indiscrezioni, potrebbe introdurre anche una funzionalità mirata a fornire informazioni in più riguardo alla ricarica dei dispositivi.

iOS 18.2: Apple potrebbe introdurre la stima del tempo di ricarica sugli iPhone

Crediti: Apple, Canva

Oltre alle tante novità relative all’AI in arrivo con iOS 18.2, sembra essere pronta anche nuovo strumento particolarmente utile per gli utenti. A quanto pare, stando a ciò che è emerso in queste ore, il sistema operativo di Cupertino potrebbe finalmente consentire di avere una stima del tempo necessario per la ricarica degli iPhone. Più specificamente, potrebbe arrivare una nuova funzione in grado di dire agli utenti quanto tempo impiegherà il loro smartphone a ricaricarsi una volta collegato al cavo o alla base wireless.

Dovrebbe essere una notifica ad avvisare in merito al tempo effettivo necessario per la ricarica dell’iPhone. Il condizionale è d’obbligo, ma filtra ottimismo in quanto tracce della feature sarebbero state individuate all’interno del codice di iOS 18.2 beta 2. Un framework chiamato “BatteryIntelligence” è venuto fuori dai codici della nuova e prossima versione del software, aspetto che suggerisce dunque che Apple sta lavorando alla funzione. In questo modo il colosso uniformerà gli smartphone ai laptop: vale la pena ricordare infatti che una funzionalità simile è già presente sui MacBook.

