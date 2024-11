Netflix rimuove film e serie tv interattivi: sono stati un fallimento?

Negli scorsi mesi Netflix ha puntato molto sui contenuti interattivi: film e serie tv con cui gli utenti potevano interagire per modificare le storie e i finali. Se in un primo momento questi particolari contenuti sembravano essere stati apprezzati, in poco tempo il grande pubblico pare essersi dimenticato della loro esistenza, tanto da convincere il servizio di streaming a rimuoverli dalla piattaforma.

Problemi per Netflix? Dopo la divisione gaming, in difficoltà anche i contenuti interattivi

Crediti: Netflix

Secondo le ultime informazioni emerse in rete, dei 24 “Interactive Specials“, soltanto quattro rimarranno disponibili su Netflix dopo l’1 dicembre. Il colosso statunitense dello streaming, infatti, avrebbe deciso di mantenere sulla piattaforma soltanto Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls e You vs. Wild, ovvero i quattro contenuti interattivi che il pubblico ha maggiormente apprezzato in questi mesi.

Gli altri, finiti inevitabilmente nel dimenticatoio, invece verranno rimossi da Netflix: anche Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, che è stato il primo contenuto interattivo a debuttare sulla piattaforma non verrà confermato ma rimosso completamente. La tecnologia interattiva, quindi, sembra non essere stata un grande successo e potrebbe essere nei guai proprio come la divisione gaming che continua a perdere pezzi.

