Il Singles Day inizia in anticipo su Geekbuying: tante offerte con coupon e sconti extra!

Il Singles Day si avvicina, ma c’è chi ha già deciso di celebrare l’evento dell’11 novembre con qualche giorno d’anticipo: Geekbuying, infatti, ha lanciato la sua nuova promozione 11.11 Carnival con tantissime offerte sui migliori prodotti tech, con coupon e sconti extra che massimizzeranno il risparmio in base alla propria spesa e al metodo di pagamento scelto.

Per questo 11.11, Geekbuying ha preparato una ricca promozione con tanto di guida allo shopping per aiutare tutti gli utenti a trovare l’acquisto perfetto al prezzo più basso. Il celebre store cinese, inoltre, ha lanciato anche una serie di coupon che possono massimizzare il risparmio in base alla propria spesa, mentre chi deciderà di pagare con PayPal potrà approfittare di uno sconto aggiuntivo di 5€ su una spesa di 200€ e di 10€ su una spesa minima di 400€. Di seguito trovate la lista dei coupon da poter utilizzare direttamente per l’acquisto dei singoli prodotti.

5€ di sconto su una spesa di 50€ – 24NOV11S5

di sconto su una spesa di 50€ – 10€ di sconto su una spesa di 100€ – 24NOV11S4

di sconto su una spesa di 100€ – 15€ di sconto su una spesa di 200€ – 24NOV11S3

di sconto su una spesa di 200€ – 25€ di sconto su una spesa di 300€ – 24NOV11S2

di sconto su una spesa di 300€ – 50€ di sconto su una spesa di 550€ – 24NOV11S1

Le offerte riguardano tutto il catalogo, includendo anche prodotti DIY, quelli dedicati alle gite all’aria aperta, prodotti per la domotica e la smart home e ovviamente alla migliore elettronica di consumo. Per tutte le altre informazioni e coupon da poter sfruttare, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione dove potrete trovare anche i migliori prodotti in sconto.

