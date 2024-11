Apple lancia iOS 18.2 Beta 2: tutte le novità

Con un lancio previsto per il mese di dicembre, il tempo di testare le novità di iOS 18.2 sembra essere piuttosto ridotto, ma per fortuna arriva in queste ore una nuova beta con diverse novità per il sistema operativo di iPhone. Apple, infatti, ha lanciato proprio oggi iOS 18.2 Beta 2 nel canale Developer Beta, con gli sviluppatori che sono chiamati a testare le ultime novità introdotte.

iOS 18.2 Beta 2 continua ad arricchire le funzionalità di Apple Intelligence

iOS 18.2 Beta 2 (con il numero di build 22C5125e) è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori iscritti al Developer Program di Apple, ed è compatibile con i medesimi iPhone che hanno potuto ricevere l’aggiornamento alla nuova versione sistema operativo. Le novità, in questo caso, sono diverse e non tutte faranno piacere agli utenti: per esempio, vengono introdotti i limiti per la versione senza abbonamento (gratis) di ChatGPT.

Aggiunti i limiti della versione gratuita di ChatGPT

Aggiunta l’opzione “Crea immagine” nel menu contestuale del testo

Aggiunte icone scure anche nelle impostazioni

Nuove opzioni per Controllo fotocamera

iPhone mirroring adesso può condividere anche l’hotspot durante l’uso

Nuovi comandi rapidi per l’app Fitness

Icona di Scrivi a Siri aggiornata nel Centro di controllo

Per scaricare questa nuova versione Beta è necessario essere iscritti al Developer Program, quindi recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezionare il canale “Developer Beta“. In questo modo, quindi, si potrà proseguire con il download e l’installazione di iOS 18.2 Beta 2.

