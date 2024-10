Samsung ha fatto il miracolo: One UI 7.0 più fluida che mai (Video)

I piani sono cambiati: anche se Android 15 è già uscito, One UI 7.0 inizia solo ora a vedersi all’orizzonte, con Samsung che per la prima volta sta prendendo tempo prima di rilasciare il suo aggiornamento. Fino ad Android 14, la nuova release di Google veniva accompagnata da quella di Samsung, che solitamente era la prima a inviare il suo major update annuale. Stavolta non è così, il programma di beta testing pubblico non è ancora partito, per il roll-out stabile ci vorranno mesi ma il risultato che vediamo in questo video hands-on è molto promettente.

Samsung sta preparando un aggiornamento One UI 7.0 che sarà fluido come non mai

New One UI 7 Animations both Widget and App Animations are Non Linear and Parallel 😍😍



Credits: @UniverseIce pic.twitter.com/rMNhstZEKA — Khaled 🍉 (@TechKhaled_) October 30, 2024

Nonostante gli sforzi compiuti da Samsung per renderla la migliore interfaccia Android, la One UI viene ancora criticata per non avere la stessa scorrevolezza offerta dalle UI cinesi come HyperOS, ColorOS e HarmonyOS, che negli ultimi anni hanno premuto l’acceleratore lato prestazioni. Non che la One UI sia definibile lenta, ma il confronto dimostra che il software sud-coreano abbia spazi di miglioramento in termini di animazioni e transizioni fra gli elementi che compongono l’interfaccia nell’apertura e chiusura rapida delle app.

Questo video è stato pubblicato e poi stranamente rimosso da Ice Universe, leaker fattosi conoscere anche per l’attenzione riservata alla fluidità delle interfacce per smartphone. La clip mostra una One UI 7.0 che non ha nulla da invidiare ai competitor, dimostrando una fluidità mai vista prima sul software Samsung. Il fatto che sia in questo stato ancor prima del beta testing fa ben sperare per una versione stabile ancora più ottimizzata, nonostante i ritardi che la stanno affliggendo.

Normalmente sarebbe dovuto partire a fra luglio e agosto, ma per poter provare la One UI 7.0 Beta bisognerà attendere fine 2024, per un major update di cui conosciamo già molte novità, il cui rilascio è atteso per inizio 2025 e a cui seguirà un’altrettanto interessante One UI 7.1.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le