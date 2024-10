OnePlus 13 ufficiale: batteria enorme e stavolta c’è il lettore ad ultrasuoni!

Dopo Xiaomi 15 e Honor Magic 7 ecco fare capolino il terzo top di gamma equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite. OnePlus 13 è ufficiale in Cina: aspettando il debutto alle nostre latitudini (speriamo arrivi quanto prima) ecco tutte le novità annunciate dalla casa cinese.

OnePlus 13 tra i primi con Snapdragon 8 Elite: il nuovo top di gamma è ufficiale

Crediti: OnePlus

Lo stile delle recenti generazioni di OnePlus resta invariato: il nuovo arrivato continua la tradizione di un’ampio modulo fotografico circolare, tuttavia l’azienda cinese ha pensato bene di migliorare alcuni aspetti. Per prima cosa ci sono delle piccole differenze estetiche con il predecessore ma la vera novità sono le tre colorazioni disponibili. La versione nera è in vetro, con una trama posteriore che richiama il legno d’ebano; poi c’è la variante bianca, un must per la serie top di OnePlus; infine c’è il modello blu in pelle vegana premium. Elegante e stiloso, OnePlus 13 è anche resistente: il telefono è certificato IP68 e IP69, contro polvere ed acqua. Non manca l’iconico Alert Slider mentre il display cambia stile rispetto al predecessore; niente bordi curvi su due lati ma una soluzione con micro curvature su quattro lati.

Lo schermo è un’unità OLED con tecnologia 8T LTPO: dimensioni di 6,82″, risoluzione 2K, fino a 120 Hz e fino a 4.500 nit di luminosità. Ciliegina sulla torta, si tratta del primo modello di OnePlus dotato di un lettore d’impronte ad ultrasuoni (sotto il display). Ovviamente si tratta di un top di ultima generazione, quindi a bordo troviamo lo Snapdragon 8 Elite con memorie fino a 24 GB di RAM e fino a 1 TB di storage. La batteria Glacier è un’unità al silicio-carbonio da ben 6.000 mAh; presenti sia la super ricarica da 100W che quella wireless da 50W.

Crediti: OnePlus

Il software è basato su Android 15: si tratta della nuova ColorOS 15, dato che parliamo del modello cinese. La versione Global, invece, arriverà con la solita OxygenOS (il software dedicato agli utenti occidentali). OnePlus 13 è dotato di una tripla fotocamera Hasselblad da 50 + 50 + 50 MP: il sensore principale è il LYT-808 di Sony (con OIS e apertura f/1.6) e non mancano un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo a periscopio (con OIS e zoom ottico 3X).

Crediti: OnePlus

Il nuovo flagship OnePlus 13 è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di 4.499 CNY, ossia circa 582€ al cambio attuale. Non si conoscono ancora i prezzi per l’Italia mentre per tutti i dettagli e la scheda tecnica del top di gamma potete dare un’occhiata al nostro approfondimento.

