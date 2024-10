Honor Magic 7 RSR Porsche Design è il top extra-lusso ispirato alle supercar

Il nuovo Honor Magic 7 RSR Porsche Design è stato presentato ufficialmente. Incarnando la filosofia e anche il design del brand automobilistico tedesco, questo smartphone è il massimo esponente dell’intera serie, soprattutto in termini di materiali ed estetica. Eleganza mista a potenza dunque, un connubio reso possibile anche da specifiche hardware di prima scelta che collocano questo dispositivo tra i top del momento, anche se per acquistarlo bisognerà attendere.

Honor Magic 7 RSR Porsche Design: tutte le caratteristiche del top che si ispira alle supercar

Dopo il lancio ufficiale di Magic 7 e 7 Pro, Honor ha svelato anche la nuova versione RSR Porsche Design che tra ispirazione proprio dalle celebri supercar del brand teutonico. L’estetica di questo smartphone mostra fin da subito la prima differenza con il modulo fotografico, totalmente ridisegnato rispetto alle versioni tradizionali, essendo caratterizzato da una forma esagonale. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari con finiture che conferiscono al prodotto l’aspetto premium desiderato. Insomma, la mano dei designer si vede eccome, anche nelle colorazioni Onyx Grey e Provence Purple.

Le specifiche tecniche dovrebbero ricalcare quelle di Honor Magic 7 Pro, ma con un display OLED leggermente diverso per quanto riguarda la risoluzione. La sua ampiezza è da 6,8 pollici in 3200 x 1440 pixel, la frequenza di aggiornamento adattiva va da 1 a 120 Hz, la luminosità di picco raggiunge i 5000 nit e infine c’è anche la tecnologia AI eye-care certificata TÜV Rheinland. La casa produttrice cinese ha voluto garantire a chi comprerà questo telefono le massime prestazioni, equipaggiandolo con il nuovo processore Snapdragon 8 Elite dotato della nuova GPU Adreno 830. Lato software poi ecco MagicOS 9.0 basato su Android 15, all’insegna dell’intelligenza artificiale.

Anche per le prestazioni fotografiche dovremmo trovare lo stesso comparto visto su Magic 7 Pro, ossia un sensore principale da 50 MP con apertura variabile, una ultra-wide da 50 MP, un obiettivo periscopico da 200 MP con zoom 100x. Sul frontale ecco la fotocamera per i selfie, anch’essa da 50 MP con sensore ToF. A reggere il tutto ci sarebbe la batteria da 5.850 mAh che offre una ricarica cablata da 100W e il supporto alla ricarica wireless da 80W. Per ultimi ma non meno importanti, ci sarebbero anche il 5G, Wi-Fi 7 e certificazione IP68/69 contro acqua e polvere.

Honor Magic 7 RSR Porsche Design – Scheda tecnica | NON ANCORA CONFERMATA

dimensioni di 162,7 x 77,1 x 8,8 mm per un peso di 223 grammi

certificazione IP68 / IP69

/ display piatto OLED 8T LTPO a 10 bit da 6,8″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR)

a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit o 5.000 nit (HDR) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni ) + Sblocco facciale 3D

) + Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria 5.850 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e da 80W fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con Eagle Eye, OIS, apertura variabile f/1.4-2.0 , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, teleobiettivo periscopico (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS

con Eagle Eye, OIS, , ultra-grandangolare (f/2.0, 122°) e macro, (f/2.6) con zoom ottico 3X e OIS selfie camera da 50 MP con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D

con FOV 90° (f/2.0) + sensore rilevamento 3D Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di MagicOS 9

Quanto costa Honor Magic 7 RSR Porsche Design – Prezzo e uscita

Il nuovo Honor Magic 7 RSR Porsche Design sarà lanciato in via ufficiale a dicembre; al momento mancano ancora i dettagli sul prezzo di vendita, ma visto il posizionamento (si tratta di un modello di lusso) è impossibile non aspettarci una cifra abbastanza elevata.

