Aumento di prezzo in vista per POCO F7 Pro, ma c’è una buona ragione

Il legame tra le serie POCO e Redmi è strettissimo, dato che spesso siamo alle prese con dei rebrand Global di modelli cinesi (della costola di Xiaomi). Il prossimo POCO X7 dovrebbe attingere a piene mani da Redmi Note 14 Pro, mentre il nostro futuro modello F7 sarebbe un rifacimento di Redmi Turbo 4 cinese (ancora inedito ma già avvistato in rete). E per quanto riguarda POCO F7 Pro? Il nuovo dispositivo di punta del brand dovrebbe rifarsi ancora una volta alla serie K, precisamente a Redmi K80, e ciò potrebbe portare ad un prezzo di lancio maggiore.

POCO F7 Pro costerà di più ma avrà specifiche superiori: cosa possiamo aspettarci dal prossimo modello della serie

K70 Pro – Crediti: Redmi

Di recente uno dei dirigenti di Xiaomi ha lasciato intendere che ci sarà un aumento di prezzi per la gamma K e il motivo è presto detto: le specifiche miglioreranno tanto e di conseguenza ci saranno dei rincari (in particolare per K80 Pro). Anche un noto insider è intervenuto, “confermando” che effettivamente i nuovi smartphone della famiglia K non saranno economici. I prezzi maggiorati non potranno che colpire anche la versione Global: l’attuale F6 Pro è stato lanciato a partire da 579,9€ ma il prossimo modello potrebbe fare capolino ad una cifra superiore.

Al momento le specifiche di Redmi K80 non sono state svelate completamente, ma ci sono vari indizi. Il dispositivo dovrebbe offrire lo stesso pacchetto di K80 Pro, ma con alcuni compromessi: il modello top avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Elite mentre K80 si dovrebbe accontentare dello Snapdragon 8 Gen 3. Tra le aggiunte ci sarebbero una scocca impermeabile con una certificazione superiore, il passaggio ad una super batteria al silicio-carbonio (da 6.500 mAh ma non conosciamo la ricarica) e l’introduzione di un teleobiettivo. Di conseguenze le migliorie da POCO F6 Pro a F7 Pro dovrebbero essere le seguenti (ovviamente da prendere con cautela).

certificazione IP64 > IP68 o IP69

o Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo ottico > ad ultrasuoni (poco probabile)

(poco probabile) SoC Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm > Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm

a 4 nm batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W > 6.500 mAh

tripla fotocamera con ultra-wide e macro > tripla fotocamera con teleobiettivo da 50 MP

da 50 MP Android 14 (HyperOS) > Android 15 (HyperOS)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le