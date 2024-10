LPDDR5X Ultra Pro RAM: quale sarà il primo smartphone ad averle

Bisognerà attendere ancora un po’ per saggiare la potenza estrema delle memorie RAM con tecnologia LPDDR6, ma quelle LPDDR5X Ultra Pro difficilmente scontenteranno i più esigenti. Per ora non le abbiamo ancora viste sul mercato, ma questo cambierà a breve, visto che nei teaser ufficiali pubblicati su Weibo è stato svelato che il primo smartphone al mondo ad averle sarà vivo X200.

vivo X200 sarà il primo ad avere le ultimissime RAM LPDDR5X Ultra Pro

I dettagli scarseggiano, ma le indiscrezioni fanno sapere che il nominativo LPDDR5X Ultra Pro dovrebbe indicare le memorie RAM LPDDR5X ad alta velocità presentate da Samsung ad aprile 2024. Rispetto a quelle LPDDR5T, le più veloci fino a un anno fa, queste RAM vantano una velocità di picco che può raggiungere i 10,7 Gbps; inoltre, il processo produttivo a 12 nm utilizzato per fabbricarle garantisce un aumento delle prestazioni del +25% ma anche un’efficienza energetica migliore del +25%.

Non finisce qui, perché le RAM in questione possono arrivare fino a 32 GB di spazio, anche se difficilmente vedremo un quantitativo del genere a breve. Stando a quanto trapelato, il MediaTek Dimensity 9400 dovrebbe essere il primo SoC a supportarle, perciò non ci resta che attendere il lancio ufficiale della serie vivo X200, in attesa di scoprire l’avanzamento delle RAM LPDDR6.

