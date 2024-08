Redmi Turbo 4 avvistato: sarà il nostro POCO F7, prime specifiche

Aggiornamento 13/08: iniziano a trapelare le prime specifiche di Redmi Turbo 4 aka POCO F7, le trovate nell’articolo.

La genesi della famiglia Redmi Turbo è tutt’altro che chiara e coerente, ma dubbi a parte adesso sappiamo che Redmi Turbo 4 si farà. Dico questo perché tutto è partito direttamente da Redmi Turbo 3, bypassando quelli che sarebbero dovuti essere i primi due modelli. In precedenza avevamo avuto Redmi Note 12 Turbo, ma Xiaomi ha deciso di cambiare per l’ennesima volta le carte in tavola.

Redmi Turbo 4 sarà il nostro POCO F7: appare in rete nella prima certificazione

Se ho collegato i due modelli Turbo c’è un motivo ben preciso: Redmi Note 12 Turbo era venduto in Cina mentre da noi arrivò sotto forma di POCO F5, stessa sorte toccata a Redmi Turbo 3, da noi conosciuto come POCO F6. Quindi è lecito aspettarsi che questo Redmi Turbo 4 possa fare il suo debutto alle nostre latitudini con il nome di POCO F7.

I leak dalla Cina ci fanno sapere che lo smartphone avrebbe uno schermo piatto 1.5K, un frame in plastica e una “batteria super grande” che potrebbe essere da non meno di 5.500 mAh.

Lo smartphone è stato individuato nel database dell’ente certificativo IMEI con il nome in codice 2412DRT0AC, il ché conferma la sua disponibilità in Cina essendo che la sigla finisce per “C” anziché “G” (Global) o “I” (India). Dando per scontato che POCO F7 dovrebbe quindi essere siglato come 2412DPC0AG/I, ci vorranno ancora mesi prima della loro presentazione: la sigla “2412” significa che sarà presentato a dicembre 2024.

