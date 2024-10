OnePlus 13 potrebbe essere il primo con Snapdragon 8 Elite: ecco il teaser ufficiale!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Cambio di rotta per il nuovo chipset di punta realizzato da Qualcomm: il primo smartphone equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 4 (o Snapdragon 8 Elite, ci sono ancora dubbi al riguardo) potrebbe non essere Xiaomi 15, come pronosticato. Questo primato potrebbe spettare a OnePlus 13, almeno secondo un teaser ufficiale pubblicato dallo stesso chipmaker.

OnePlus 13 con Snapdragon 8 Elite: il teaser ufficiale svela il possibile design del top di gamma

Crediti: Qualcomm

Qualcomm ha già confermato da tempo che il lancio del suo chipset di punta avverrà il 21 ottobre, in occasione del nuovo Summit della compagnia. Come anticipato anche in apertura, dovremmo assistere ad una cambio di nome per la gamma: non più Snapdragon 8 Gen 4, come ci si aspetterebbe, bensì Snapdragon 8 Elite. Il cambiamento potrebbe riguardare anche il primo smartphone con a bordo il SoC: negli ultimi anni Xiaomi è sempre partita in anticipo rispetto ai rivali ma forse a questo giro le cose andranno diversamente. Il nuovo teaser ufficiale pubblicato da Qualcomm mostra uno smartphone mosso dal prossimo Snapdragon e ne anticipa il design: le probabilità che si tratti di OnePlus 13 sono altissime, visto il tipo di look!

Parte del design sembra mutuato da OnePlus 12, ma si notano delle differenze estetiche. Il telefono sembra montare quattro fotocamere oppure tre fotocamere ed un sensore aggiuntivo; inoltre è presente anche un teleobiettivo a periscopio. Non ci sono altri dettagli, a parte la presenza della nuova CPU proprietaria Qualcomm Oryon.

È strano che venga mostrato un dispositivo generico: probabilmente si tratta proprio di OnePlus 13, che potrebbe essere anche il primo con Snapdragon 8 Gen 4/Snapdragon 8 Elite. Di certo non mancheranno annunci nel corso dei prossimi giorni, quindi restiamo in attesa; nel frattempo date un’occhiata ai nostri approfondimenti dedicati a OnePlus 13 e Xiaomi 15, con tutti i leak trapelati finora!

