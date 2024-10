Apple lancia iOS 18.1 Beta 6 e Public Beta 3: tutte le novità

Apple sta lavorando assiduamente al primo grande aggiornamento di iOS 18, con le nuove beta che arrivano oggi in contemporanea sia per gli sviluppatori che per gli iscritti all’Apple Beta Program. Da qualche ora, infatti, gli utenti possono scaricare iOS 18.1 Beta 6 e Public Beta 3 per testare immediatamente le ultime novità del sistema operativo mobile per iPhone.

iOS 18.1 è sempre più vicino al lancio: ultimi ritocchi con le nuove beta

Lo sviluppo di iOS 18.1 sembra essersi finalmente uniformato per entrambi i canali Developer e Public, segno tangibile che si inizia a vedere la linea del traguardo anche per questo primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo. Le novità, in questo caso, sono diverse e rappresentano gli ultimi ritocchi prima del lancio ufficiale che dovrebbe avvenire il prossimo 28 ottobre. Di seguito il changelog.

Aggiunte icone separate per AirDrop e Satellite nel Centro di controllo

Aggiunte notifiche per l’apnea del sonno (con Apple Watch)

Aggiunta icona degli strumenti di scrittura con Apple Intelligence nella tastiera

Le notifiche raggruppate adesso mostrano un badge con il conteggio

Nuova splash screen per Apple Intelligence in Mail

Ritocco alla tinta di alcune icone (Safari tra tutti)

Nuove animazioni per i pallini arancioni e verdi (microfono/fotocamera) nella Dynamic Island

Apple Music può condividere le canzoni come immagini o video su TikTok

Per scaricare questa nuova versione beta non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezionare il canale più adatto alle vostre esigenze. Una volta scelto se installare iOS 18.1 Beta 6 oppure Public Beta 3, proseguito con il download.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le