Quanto sono potenti i nuovi Mac con M4? La risposta arriva da Geekbench

C’è davvero tanta attesa per i nuovi Mac e MacBook con chip M4 che dovrebbero essere presentati ufficialmente alla fine del mese, ma in questi giorni i nuovi dispositivi sembrano essere approdati anche su Geekbench mostrando di cosa sono capaci. Il nuovo chip Apple Silicon, infatti, per il momento è disponibile soltanto su iPad Pro, ma ben presto potrà far vedere di cosa è capace anche su PC e laptop.

Il chip M4 torna su Geekbench, ma questa volta a bordo di un Mac: svelate le prestazioni

Crediti: Geekbench

Nelle ultime ore un misterioso dispositivo con la sigla “Mac16,1” è approdato su Geekbench, mostrando la potenza del nuovo chip M4 di Apple: nel benchmark, infatti, quello che potrebbe essere un nuovo Mac ha fatto segnare un punteggio di 3864 nel test single-core e 15288 in quello multi-core. La GPU, invece, ha messo a segno un punteggio di 57603 nel test Metal e 38153 nel test OpenCL.

I punteggi realizzati da M4 su Mac, quindi, risultano più alti di quelli totalizzati da iPad Pro, complice anche una maggiore dotazione di RAM (16 GB) e probabilmente un miglior sistema di raffreddamento. C’è tanta attesa anche per scoprire le prestazioni dei nuovi M4 Pro e M4 Max, ma per il momento purtroppo non c’è ancora traccia di benchmark per questi due processori.

I nuovi Mac con M4 dovrebbero essere presentati ufficialmente negli ultimi giorni del mese di ottobre, con una commercializzazione apparentemente prevista per l’1 novembre. Si tratta ancora di indiscrezioni, ma la conferma ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

