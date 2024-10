OnePlus 13 ha preso il voto più alto di sempre su DisplayMate

Non ha ancora visto la luce del giorno, eppure OnePlus 13 ha registrato il record di votazione su DisplayMate, portale di riferimento per le valutazioni degli schermi, mobile e non. Il prossimo top di gamma del sub-brand OPPO è riuscito a raggiungere un punteggio complessivo pari ad A++, mai così alto per uno smartphone.

DisplayMate premia il display di OnePlus 13: come ha fatto a prendere un voto A++

Oriental Screen 2° Gen: così viene denominato il pannello che troveremo a bordo di OnePlus 13. Secondo le indiscrezioni, sarebbe uno schermo BOE X2 da 6,82″ 2K e tecnologia non soltanto LTPO 1-120 Hz ma che per la prima volta sarebbe capace di fornire un refresh rate variabile a zone. Ciò significa poter far girare una porzione di display a 120 Hz e un’altra a un valore più basso, a beneficio della durata della batteria. Immaginate di guardare un video su YouTube tenendo lo smartphone in verticale: solamente la parte superiore necessiterebbe un refresh rate elevato, mentre quella inferiore (dove ci sono i commenti, per capirci) potrebbe girare a 10 Hz.

Quello di OnePlus 13 dovrebbe avere un vetro quad-curved con curvature poco accentuate su tutti i lati, e nasconderebbe un sensore ID a ultrasuoni, tecnologia superiore a quella ottica per velocità e precisione dello sblocco con impronta. Oltre a ciò, questo display ha infranto 21 record su DisplayMate, e la curiosità è anche di scoprire se questo schermo sarà lo stesso di OPPO Find X8:

Massima accuratezza del colore del bianco (0,5 JNCD per sRGB e 0,5 JNCD per DCI-P3)

Massima accuratezza assoluta del colore (0,5 JNCD per sRGB e 0,6 JNCD per DCI-P3)

Minimo errore massimo del colore (0,9 JNCD per sRGB e 1,2 JNCD per DCI-P3)

Minimo spostamento nell’accuratezza del colore con APL (0,2 JNCD per sRGB e 0,2 JNCD per DCI-P3)

Spostamento di colore massimo più piccolo con APL (0,3 JNCD per sRGB e 0,4 JNCD per DCI-P3)

Massima accuratezza del contrasto dell’immagine e accuratezza della scala di intensità (2,21 Gamma)

Spostamento più piccolo nel contrasto dell’immagine e nella scala di intensità con APL (0,01 Gamma)

Variazione più piccola del punto bianco all’interno della scala di intensità (0,2 JNCD per la modalità Pro)

Variazione più piccola nella luminanza di picco con APL (1,0 percento)

Massima luminosità a schermo intero per smartphone OLED (800 nit al 100% di APL).

Luminosità massima a schermo intero in modalità High Brightness per smartphone OLED (1.588 nit al 100% APL).

Luminosità massima di picco del display (1.058 nit per modalità Vivid Low APL).

Luminosità massima di picco del display in modalità High Brightness (2.691 nit per modalità Vivid Low APL).

Gamut di colori nativi più ampio (117% DCI-P3 e 131% sRGB / Rec.709 per la modalità Vivid).

Rapporto di contrasto più elevato (infinito).

Riflettanza dello schermo più bassa (4,6 percento).

Gamut di colori più ampio in modalità Pro con luce ambientale da 1.000 lux (95% per sRGB e 93% per DCI-P3).

Valutazione del contrasto più elevata in modalità High Brightness con luce ambientale (345 per 100% APL e 568 per luminosità massima).

Variazione minima della luminosità del bianco con angolo di visione (25% a 30 gradi).

Variazione minima del colore del bianco con angolo di visione (1,3 JNCD a 30 gradi)

Risoluzione massima visibile dello schermo 3K (3168×1440)

