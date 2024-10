L’AI di Samsung proverà a farvi dimenticare delle Impostazioni

Esplorare le Impostazioni può rivelarsi un’impresa onerosa per i meno esperti, specialmente sugli smartphone Samsung, i cui menu sono storicamente tanto estesi quanto dispersivi. Fortunatamente gli anni della TouchWiz sono passati, con una One UI che oggi è decisamente più snella e facile da esplorare. Tuttavia, non è mai facile conciliare il dono della sintesi con la volontà di offrire tante funzionalità, e in questo dovrebbero intervenire le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Samsung starebbe studiando una funzione AI per mettere da parte le Impostazioni

Secondo un report che arriva dalla stessa Sud Corea, Samsung starebbe sviluppando una novità a tema AI che “utilizzare il tuo smartphone senza dover aprire il menu Impostazioni“. Mancano dettagli sul suo funzionamento, ma si parla comunque di un’intelligenza artificiale che sarebbe capace di prevedere gli usi dell’utente, citando elementi come tastiera e fotocamera.

Questa nuova funzione potrebbe legarsi a Bixby, l’assistente vocale che già oggi è capace di ricevere comandi vocali per regolare opzioni a cui bisognerebbe accedere scorrendo i menu delle Impostazioni. E forse non è un caso che mesi fa la dirigenza di Samsung abbia annunciato che Bixby verrà migliorato dall’AI.

