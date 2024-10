Redmi Pad Pro a 185€, Dreame H11 a 126€ e tanto altro con il Coupon eBay di Ottobre!

Tornano le occasioni su eBay grazie al nuovo Coupon del mese di ottobre: smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, vacuum cleaner Dreame e Roborock, dispositivi Bluetti e tantissimo altro ancora. Dispositivi tech, arredamento e bricolage, auto e moto: insomma, le offerte disponibili sono decisamente ghiotte e non resta che spulciare la pagina dedicata!

Coupon eBay di ottobre: 75€ di sconto sui tuoi acquisti, fino ad un massimo di 4 utilizzi

M6 Pro – Crediti: POCO

Come al solito il nuovo codice sconto va applicato al momento del checkout: una volta riscattato è possibile visualizzare il prezzo ribassato. Il coupon eBay di ottobre sarà attivo fino al 27 del mese e ti permette di ricevere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti, fino ad un massimo di 75€. Il codice può essere utilizzato fino a 4 volte per utente, per un totale di 300€ di sconto (spalmati su 4 ordini e sfruttando al massimo il coupon). Di seguito trovi un riepilogo delle condizioni.

Il codice da utilizzare è “ BRAND24 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; lo sconto massimo per utilizzo è di 75€ ;

; 4 utilizzi per ogni utente

quindi lo sconto massimo totale è 300€ ;

; la promozione termina il 27 ottobre 2024 (alle ore 23:59).

Vuoi un assaggio delle offerte disponibili? Allora eccoti una piccola anteprima delle occasioni attive con il nuovo Coupon eBay del mese di ottobre: i brand disponibili sono davvero tanti, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Coupon eBay | Ottobre 2024 🔹 Sconto MAX 300€

🔹 MAX 4 utilizzo per utente

🔹 Termina il 27 ottobre alle ore 23:59 More Less Fino a 75€ di sconto

