I prossimi iPhone avranno un display super, lo svela Apple Watch 10

C’è stato un miglioramento notevole rispetto alla precedente generazione di Apple Watch con l’arrivo dei nuovi modelli appartenenti alla Series 10. Gli ultimi orologi presentati a Cupertino hanno mostrato peculiarità a tratti sorprendenti, forse di più di quanto visto negli anni precedenti. Analizzando il display della nuova serie, sono venute fuori particolari previsioni per il futuro che vedrebbero gli schermi dei prossimi iPhone diventare ancora più performanti.

Apple potrebbe aggiungere la tecnologia LTPO vista su Apple Watch 10 ai display dei nuovi iPhone

Crediti: Apple

Per chi se lo fosse perso, con l’arrivo dei nuovi Apple Watch Series 10 c’è stato un aggiornamento significativo per quanto riguarda il display. L’azienda ha infatti impiegato, insieme al TFT, una nuova declinazione della tecnologia LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxid) utilizzata negli schermi OLED. Questo sistema avanzato è progettato appositamente per ottimizzare il consumo energetico e migliorare le prestazioni visive. Un display di questo genere consente inoltre la gestione variabile della frequenza di aggiornamento, che può andare da 1 a 120 Hz. Ebbene, negli Apple Watch Series 10 lo standard raggiunto è LTPO3, con un notevole miglioramento rispetto alla generazione precedente LTPO2.

Questo nuovo update è incrementale e permette ulteriore risparmio energetico, aprendo potenzialmente la porta a frequenze di aggiornamento ancor più elevate. Gli esperti riferiscono che, nel caso in cui Apple decidesse di integrare questa tecnologia a bordo del pannello ProMotion dei suoi iPhone, si potrebbe arrivare a gestire un refresh rate variabile fino a 240 Hz. Allo stesso tempo è molto improbabile che il colosso spinga i suoi smartphone ad una frequenza così alta, in quanto sarebbe impossibile da notare su un display così ridotto e soprattutto a occhio nudo. Tutto cambierebbe nel momento in cui decidesse di implementare il tutto in qualche maniera creativa, soprattutto lato gaming dove da qualche tempo sta spingendo molto di più.

