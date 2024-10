Apple si concentra sul gaming: in arrivo una nuova app dedicata ai giochi?

Nonostante iOS 18 sia disponibile soltanto da poche settimane, Apple starebbe già lavorando alle future versioni del sistema operativo mobile per iPhone e alle funzionalità che andranno a caratterizzarle. In particolar modo, la compagnia di Cupertino sembra essere molto concentrata sul gaming e starebbe sviluppando un nuovo hub dedicato ai giocatori che possa combinare le caratteristiche dell’App Store a quelle del Game Center.

Apple starebbe sviluppando un nuovo hub che combini App Store e Game Center

Crediti: Apple

Negli ultimi anni il gaming sembra essere diventato molto importante per Apple: l’avvento dei chip M e del Game Porting Toolking ha aperto la strada ai tripla A su Mac e MacBook, mentre gli iPhone e iPad sempre più potenti hanno consentito agli sviluppatori di trasformare smartphone e tablet in vere e proprie console, ricche anche dei titoli appena arrivati sul mercato. La compagnia guidata da Tim Cook, però, non sarebbe ancora contenta e starebbe sviluppando un nuovo hub per i giocatori.

Combinando le funzionalità dell’App Store a quelle del Game Center, Apple starebbe sviluppando una nuova app in cui i giocatori possano trovare e scaricare nuovi giochi, oltre che a controllare tutti gli aspetti relativi al proprio profilo, agli amici e ai trofei ottenuti. L’app potrebbe avere più tab, tra cui quella “Gioca ora“, che potrebbe avere anche contenuti editoriali e suggerimenti per i nuovi giochi.

In questa nuova app, inoltre, verrebbero integrati anche FaceTime e iMessage, per consentire ai giocatori di comunicare tra di loro in modo diretto. Ovviamente Apple Arcade rimarrebbe centrale in questo nuovo progetto, fornendo agli utenti tanti nuovi giochi da provare con gli amici che sottoscrivono l’abbonamento.

L’arrivo sembrerebbe previsto per il prossimo anno, ma non è ancora chiaro se l’app sarà parte di un aggiornamento per iOS 18 oppure se verrà inclusa direttamente nel nuovo iOS 19.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le