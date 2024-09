Apple Watch 10 ufficiale con un nuovo design, Ultra 2 si colora di nero

La giornata di ieri è stata molto importante in casa Apple in quanto sono arrivati anche i nuovi Apple Watch Series 10. Il celebre smartwatch giunge così alla sua 10ª edizione e lo fa con uno stile parzialmente rinnovato. Oltre ad alcune nuove colorazioni, il Watch 10 presenta infatti una scocca rivisitata in chiave ancor più moderna e con un display leggermente più ampio.

Arrivano inoltre nuove funzionalità che avvicinano questo modello sempre di più all’Ultra 2, top dell’intera gamma. A proposito di quest’ultimo, non è arrivato il modello Ultra 3 ma Apple ha preferito rinnovare la lineup già presente con una colorazione alternativa (al classico grigio), ovvero il titanio nero.

Apple Watch 10, la nuova serie è ufficiale: display più ampio, apnea notturna e variante in titanio

Crediti: Apple

Questa volta, per provare ad impressionare il pubblico, Cupertino ha giocato sul design: i nuovi Apple Watch Series 10, arrivati insieme alla serie iPhone 16, mostrano infatti uno spessore inferiore di circa il 10% rispetto alla variante precedente. Con soli 9,7 mm questo modello è infatti il più sottile di sempre. A beneficiarne è anche il peso che, in base alla variante scelta, cala addirittura del 20%. Il modello di base è come sempre in alluminio, mentre il caro vecchio acciaio inossidabile è stato sostituito ufficialmente con il titanio Grado 5, lo stesso utilizzato per i modelli Ultra e Ultra 2.

Crediti: Apple

Prendendo in esame il display, un OLED grandangolare, questo beneficia di una riduzione dei bordi guadagnando una superficie del 30% più ampia. Nettamente migliorato il livello di luminosità che a detta di Apple aumenta del 40%. Chi non dovesse essere rimasto stupito dal design di questo prodotto, può dare un’occhiata ad alcune nuove funzionalità. L’Apple Watch Series 10 infatti consente adesso di riprodurre la musica direttamente dal suo altoparlante integrato, desiderio di molti utenti negli anni.

A rubare però la scena a tutte le altre feature, ci ha pensato l’introduzione del rilevamento della apnea notturna: l’orologio potrà infatti rilevare tutti i momenti in cui la respirazione si interrompe durante la notte. Apple riferisce di dati molto attendibili alla luce di un algoritmo interamente sviluppato con l’apprendimento automatico e sui dati clinici, aspetti per cui inoltre è attesa l’autorizzazione della FDA ed altri enti. La funzione sarà disponibile anche sugli Apple Watch 9 e Ultra 2.

Crediti: Apple

Non poteva mancare il nuovo chip interno, l’S10 SiP dotato di 4 core e di un motore neurale. Il processore è stato progettato per offrire, oltre a prestazioni più performanti, anche un’efficienza energetica maggiore rispetto ai modelli del passato. Proprio in termini di efficienza energetica, ecco un altro passo avanti annunciato da Apple: gli Apple Watch 10 hanno una velocità di ricarica superiore. È possibile raggiungere l’80% di carica in 30 minuti. Per quanto concerne invece l’autonomia, si arriva fino a 18 ore.

Crediti: Apple

Nulla di troppo rilevante invece in merito all’Apple Watch Ultra 2 che torna sotto i riflettori con una nuova variante di colore in titanio nero che prende il nome di Satin Black.

Il pre-ordine è già disponibile con le spedizioni che partiranno il 20 settembre. Nota speciale per il colore Jet Black, visto sull’iPhone 7 qualche anno fa, che ritorna ufficialmente ma questa volta sugli smartwatch di Cupertino. I prezzi di Apple Watch Series 10 partono da 459€ per la versione base con cassa da 42 mm. Si passa a 489€ per il modello da 46 mm. Costerà 579€ invece la versione GPS + Cellular. La nuova colorazione di Watch Ultra 2 avrà invece un prezzo di listino di 909€.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le