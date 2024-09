Xiaomi ha lanciato il suo primo monitor da gaming Mini LED in versione Global

Lanciato a febbraio in Cina come Redmi Display G Pro 27, il monitor debutta in versione Global direttamente sotto Xiaomi: si tratta del primo pannello Mini LED del brand cinese dedicato al mercato internazionale ed arriva con un look che strizza l’occhio ai gamer. Ecco tutti i dettagli su Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i con specifiche, caratteristiche e prezzo (anche se al momento non è presente alle nostre latitudini).

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i: caratteristiche, prezzo e uscita del primo monitor Mini LED Global

Crediti: Xiaomi

L’ultimo Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i è una soluzione IPS da 27″ di diagonale, con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel) e rapporto in 16:9. Trattandosi di un modello per giocare, non mancano caratteristiche per rendere l’esperienza fluida ed impeccabile come il refresh rate a 180 Hz, il tempo di risposta (GTG) di 1 ms, il supporto alla tecnologia FreeSync. Il pannello è dotato di retroilluminazione Mini LED con 1.152 zone (per effetti di luce e ombra sempre precisi e colori vivaci), HDR1000, gamma cromatica 99% DCI-P3 e 1.000 nit di luminosità di picco. Il retro del monitor è caratterizzato da uno stile futuristico ed è presente anche una luce LED RGB per un effetto Ambient. Inoltre supporta vari tipi di regolazioni grazie al supporto girevole con altezza regolabile e può anche essere posizionato in verticale.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo schermo Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i è presente nel sito ufficiale Global e per il momento è disponibile solo in alcuni mercati, al prezzo di 329,9$. Per ora non è dato di sapere se e quanto arriverà in Italia, quindi teniamo le dita incrociate: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le