iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max ufficiali: progettati per Apple Intelligence

Con l’evento “It’s Glowtime“, Apple ha finalmente svelato i nuovi iPhone 16 che quest’anno offrono un pulsante interamente dedicato alla fotocamera, cornici dello schermo sottilissime ed un chip nuovo di zecca dedicato interamente ad una migliore gestione dell’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Anche quest’anno, i modelli sono quattro: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Apple presenta i nuovi iPhone 16: pulsante per la fotocamera e focus sull’AI

Crediti: Apple

iPhone 16 e 16 Plus possono vantare il nuovo chip A18 che permette di gestire al meglio l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, ma la novità più evidente è sicuramente il nuovo tasto Controllo fotocamera, in un design che resta pressocché invariato rispetto ai modelli degli ultimi anni. Questo nuovo pulsante, posizionato nei pressi del tasto di accensione/sblocco, permette di controllare la fotocamera Fusion da 48 MP (con grandangolo da 12 MP e teleobiettivo 2x da 12 MP) in modo diretto e dettagliato, con gesture che permettono di regolare zoom, esposizione ed altri parametri.

Il display è un “classico” Super Retina XDR con tecnologia OLED e Dynamic Island, in formato da 6.1″ per iPhone 16 e 6.7″ per iPhone 16 Plus. Arriva sui modelli base, inoltre, anche il Tasto azione che ha caratterizzato la precedente generazione dei modelli Pro, consentendo in questo modo agli utenti di utilizzare in modo molto rapido le funzioni delle applicazioni. Miglioramenti anche per la GPU, che questa volta è fino al 40% più veloce e il 35% più efficiente rispetto alla generazione precedente, garantendo prestazioni da gaming superiori del 30%.

Crediti: Apple

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max offrono le prestazioni del più avanzato chip A18 Pro, interamente progettato per usufruire al meglio delle prestazioni di Apple Intelligence e mettere a disposizione degli utenti delle prestazioni mai viste prima d’ora. Questa nuova linea di modelli Pro introduce display più ampi rispetto al passato: abbiamo infatti a disposizione un Super Retina XDR Always-on con ProMotion da 6.3″ su iPhone 16 Pro e 6.9″ su iPhone 16 Pro Max.

Il pulsante Controllo fotocamera debutta anche sui modelli Pro, consentendo di ottenere un sistema professionale di fotocamere ancora più versatile, con la possibilità di aprire al volo la fotocamera, scattare una foto oppure iniziare a registrare un video. Il comparto fotografico, inoltre, è stato riprogettato per includere una nuova fotocamera Fusion da 48 MP con sensore quad-pixel in grado di registrare video in 4K/120 FPS in formato Dolby Vision, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 48 MP ed un teleobiettivo 5x da 12 MP.

Su tutti e quattro i modelli arriva inoltre il Wi-Fi 7 e la ricarica wireless MagSafe fino a 25W per una batteria “migliorata” di cui però non sono state ancora diramate le specifiche, mentre gli smartphone arriveranno sul mercato con il nuovo sistema operativo iOS 18. Tuttavia, per usufruire delle funzionalità con intelligenza artificiale di Apple Intelligence bisognerà aspettare necessariamente l’arrivo di iOS 18.1 nelle prossime settimane, che però non saranno disponibili in Italia al lancio.

Prezzi e disponibilità

Crediti: Apple

iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno disponibili nei colori blu oltremare, verde acqua, rosa, bianco e nero, e nei modelli da 128 GB, 256 GB e 512 GB. iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max saranno disponibili in titanio nero, titanio naturale, titanio bianco e titanio sabbia, con capacità di archiviazione di 128 GB, 256 GB, 512GB e 1 TB. Tutti e quattro i modelli saranno disponibili in Italia dal 20 settembre, con i seguenti prezzi.

iPhone 16

128 GB: 979€

256 GB: 1109€

512 GB: 1359€

iPhone 16 Plus

128 GB: 1129€

256 GB: 1259€

512 GB: 1509€

iPhone 16 Pro

128 GB: 1239€

256 GB: 1369€

512 GB: 1619€

1 TB: 1869€

iPhone 16 Pro Max

256 GB: 1489€

512 GB: 1739€

1 TB: 18989€

