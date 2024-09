AirPods 4 ufficiali: Apple rinnova la linea con due modelli e l’ANC

L’evento “It’s Glowtime” di Apple ha portato sul palco anche l’ultima generazione di auricolari wireless. Sono dunque ufficiali i nuovi AirPods 4 che arrivano in due versioni differenti e con un design parzialmente rivisitato. Non manca qualche novità dal punto di vista hardware e delle funzionalità (il modello più costoso ha l’ANC).

Apple AirPods 4 ufficiali: caratteristiche, novità e prezzo dei nuovi auricolari true wireless

Crediti: Apple

Non solo iPhone 16 ed Apple Watch 10: da Cupertino questa volta offrono due modelli di AirPods 4 rispetto alle generazioni passate. Oltre alla versione basilare, che ripercorre un po’ le orme degli AirPods 3, questa volta Apple ha voluto giocare al raddoppio: arriva anche il modello AirPods 4 Active Noise Cancellation. Se la prima versione è più economica, la seconda ha un prezzo leggermente più alto e delle funzionalità più avanzate.

Gli AirPods 4, in entrambe le versioni, mostrano dei piccoli accorgimenti al design apportati in favore di una maggiore ergonomia. Le astine sono state ridotte e la custodia di ricarica risulta ancor più compatta rispetto al passato. Quest’ultima è dotata di ricarica wireless, di uno speaker utile per ritrovare gli auricolari (tramite la rete “Dov’è”) e di una porta USB-C.

Crediti: Apple

È stato introdotto inoltre il nuovo chip H2 per un miglioramento netto della qualità dell’audio, almeno a detta di Apple. Anche in questo caso l’aggiunta riguarda entrambi i modelli. Per rendere poi l’esperienza ancora più interessante ed immersiva, ecco l’Audio Spaziale e delle gesture da fare con la testa per rispondere o rifiutare le chiamate.

Tornando al modello AirPods 4 Active Noise Cancellation, è semplice capirne la peculiarità in più rispetto al modello di base: la cancellazione attiva del rumore. È questa la grande novità in quanto fino ad oggi era rimasta una funzione esclusiva dei modelli Pro. Dove c’è la cancellazione attiva del rumore non può mancare la modalità Trasparenza: gli utenti possono ascoltare i rumori provenienti dall’esterno come se non indossassero gli auricolari.

Crediti: Apple

Entrambi i modelli di AirPods 4 sono già disponibili per il pre-ordine con spedizioni a partire dal 20 settembre. Il modello base costa 149€ mentre mentre la versione con ANC viene proposta al prezzo di 199€.

