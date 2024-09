Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L: la nuova friggitrice ad aria arriva in Italia

Le friggitrici ad aria negli ultimi anni sono riuscite a sostituire buona parte degli elettrodomestici che abbiamo utilizzato sempre per cucinare. Grazie ad una cottura più salutare e diverse modalità di utilizzo, avere una friggitrice ad aria è diventato oramai indispensabile. Lo sa bene la casa di Lei Jun, che propone diverse soluzione di questo genere e che ora ha portato in Italia il modello Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo per il nostro paese.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L: cottura veloce e salutare per ogni pietanza

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L offre una rinnovata capienza da 5.5 litri (come suggerito dal nome stesso), ma questa volta con l’introduzione di una finestra d’ispezione da 6.8 pollici che permette di vedere molto rapidamente lo stato di cottura degli ingredienti senza interrompere il funzionamento del dispositivo, anche grazie alla luce integrata che illumina l’interno della friggitrice. Come da tradizione, torna il display touch OLED che permette di controllare la temperatura, il timer e le differenti modalità d’uso della friggitrice.

Il dispositivo integra 12 ricette predefinite e supporta le modalità di scongelamento a bassa temperatura e preservazione dei cibi per 24 ore, grazie anche il chip NTC che permette di regolare la temperatura con la precisione di 1°. La potenza massima è di 1500W, mentre è possibile regolare la temperatura tra un minimo di 40° ed un massimo di 220°, con la possibilità di cuocere fino a 24 ore continuative.

Crediti: Xiaomi

Al termine della cottura, la friggitrice mantiene la temperatura calda per circa 30 minuti, in modo da non lasciare raffreddare troppo presto la pietanza appena cucinata. Grazie alle sue funzioni smart, la friggitrice si integra con l’ecosistema Xiaomi, può essere controllata tramite smartphone ed è compatibile con Google Assistant per i comandi vocali.

La nuova friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L ha debuttato in via ufficiale anche in Italia ed è disponibile all’acquisto tramite lo store del brand, al prezzo di 89,9€ (è presente un coupon in pagina per risparmiare 10€).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le