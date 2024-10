Honor come Samsung e Google: Cerchia e Cerca è ufficiale su questi smartphone

Honor sta introducendo un numero sempre maggiore di novità basate sull’AI a bordo dei suoi smartphone e oggi annuncia anche “Cerchia e Cerca“. La funzione di Google adottata anche da Samsung, sbarca ufficialmente solo su alcuni prodotti di punta del brand cinese consentendo così agli utenti di beneficiare di una delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale più innovative degli ultimi tempi.

Cerchia e Cerca arriva sulla serie Honor 200 e sul pieghevole Magic V3: ecco come funziona

Crediti: HONOR

L’annuncio di Honor è chiaro: ora la funzione “Cerchia e Cerca” è disponibile sugli smartphone più potenti del brand. Oltre alla serie 200, a ricevere l’integrazione è anche il pieghevole Magic V3, al momento il più sottile al mondo.

Chiunque sia in possesso dei suddetti telefoni può ora avere modo di cercare rapidamente qualsiasi cosa noti sul proprio display e senza cambiare applicazione. La funzione infatti consente agli utenti di ricercare informazioni sul soggetto in maniera istantanea tramite Google semplicemente cerchiandolo col dito. Il concetto vale ugualmente, oltre che per gli oggetti e le persone, anche per le selezioni di testo o per i video da cui si desidera ottenere maggiori informazioni.

Lo scopo della feature di Google è quindi quello di rendere più rapida e comoda la ricerca e adesso anche Honor ha deciso di approfittarne. Ora come ora però non si hanno informazioni sull’eventuale estensione della funzionalità ad altri prodotti del marchio. Al momento Cerchia e Cerca è stato confermato a livello Global solo su Honor 200 e Magic V3: probabilmente arriverà anche in Italia, ma restiamo in attesa di saperne di più.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le