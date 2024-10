La nuova idea di Motorola: un pieghevole che si muove seguendo l’utente

La forte attenzione verso il mondo degli smartphone pieghevoli porta i vari brand a fare sempre di più per migliorarli. Uno degli aspetti maggiormente discussi fin dagli albori comprende certamente la cerniera e le varie possibilità che offre nel posizionare il telefono. Motorola ha in mente una novità per migliorare le videochiamate: questo brevetto mostra un nuovo tipo di meccanismo che potremmo trovare a bordo dei futuri flip phone del brand.

Questo smartphone pieghevole di Motorola regola l’apertura da solo: ecco come funziona e a cosa serve

Crediti: Motorola

Motorola, dopo aver proposto i nuovi RAZR 50 e 50 Ultra, non intende fermarsi e avrebbe depositato un brevetto presso la US Patent Application Publication. Questo illustra un nuovo meccanismo relativo alla cerniera di uno smartphone pieghevole che sarebbe in grado di rilevare il movimento dell’utente tramite le fotocamere, regolando dunque l’angolo di apertura della cerniera stessa.

Il brevetto è intitolato “Autonomous form factor control of a foldable mobile device“. Stando agli schemi contenuti al suo interno, il pieghevole di Motorola sarà in grado di regolare automaticamente la sua cerniera utilizzando la lega SMA (ideata dalla NASA) che è in grado di cambiare forma grazie al calore applicato dagli stimoli elettrici. Vengono inoltre indicati dei piccoli motori che servono per accompagnare il movimento. In breve, il telefono osserva l’utente e il suo movimento, modificando quindi l’apertura e offrendo l’angolo di visione ottimale, il tutto sfruttando sia le fotocamere esterne che quella interna. Si tratta di una funzione utile nelle videochiamate: il telefono segue l’utente, che resta sempre al centro dell’inquadratura. Inoltre funziona in qualsiasi formato in cui viene posizionato lo smartphone: a tenda ed in modalità flip (sia con fotocamera interna che esterna).

Ovviamente è bene tenere a mente che si tratta solo di un brevetto e per ora non è dato di sapere se diventerà o meno un prodotto reale (e commerciale). Comunque si tratta di una funzione interessante, che potrebbe rappresentare un’ottima aggiunta per un futuro smartphone pieghevole Motorola.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le