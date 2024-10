ANBERNIC RG40XXV è la nuova retro console con Wi-Fi e 1 GB di RAM

Risparmia con la retro console ANBERNIC RG40XXV a soli 69€: i tuoi giochi preferiti sono sempre con te, per un effetto nostalgia a portata di mano. Non esiste la noia ed ogni occasione diventa quella giusta per riprendere una partita interrotta o per giocare ad uno dei vecchi titoli che adori!

ANBERNIC RG40XXV è in sconto su Geekbuying: risparmia con questo Coupon e c’è anche la spedizione EU gratis

Crediti: ANBERNIC

La retro console ANBERNIC RG40XXV è imperdibile a 69€ su Geekbuying: riscatta il codice “NNNIT09253” per ottenere il prezzo scontato e risparmia ulteriormente con la spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se sei un appassionato, questo è il momento perfetto per aggiungere alla tua collezione un dispositivo performante e in grado di dare grandi soddisfazioni; se è la tua prima volta nel mondo delle retro console, allora puoi cominciare alla grande!

Crediti: ANBERNIC

Il modello RG40XXV offre uno schermo IPS da 4″ di diagonale, ben 1 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di storage ed una schedina di memoria da 128 GB. Per la connettività troviamo sia il Wi-Fi Dual Band che il Bluetooth, mentre le luci LED RGB integrate sotto la levetta analogica donano un effetto Ambient al ogni partita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

