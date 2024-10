Google Pixel Watch 2 è lo smartwatch Android per eccellenza, ora a 224€

Gli smartwatch della serie Pixel sono gli orologi Android per eccellenza: realizzati direttamente da Google, si tratta dei primi dispositivi a ricevere le nuove versione di Wear OS, il sistema di Big G dedicato ai wearable. Google Pixel Watch 2 resta sempre un gioiellino – anche dopo l’uscita del terzo capitolo – e a 224€ è un vero affare!

Pixel Watch 2 scende a 224€ nello store di MediaWorld: l’indossabile Google è al minimo (e va preso al volo)

Crediti: Google

L’occasione per mettere le mani su Google Pixel Watch 2 arriva dallo store online di MediaWorld: il prezzo scende a 224€ ma per approfittare dell’offerta è necessario essere iscritti al servizio MediaWorld Club. Niente paura perché si tratta semplicemente del programma fedeltà dello store: è gratis e per partecipare bastano pochissimi passaggi (un paio di minuti) tramite questo link. Una volta effettuata l’iscrizione potrai acquistare Pixel Watch 2 a prezzo ribassato; lo sconto viene applicato direttamente al checkout (ma solo tramite l’app di MediaWorld, quindi scaricala per Android o iOS). Vuoi saperne di più sull’indossabile Google? Ecco la nostra recensione! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

