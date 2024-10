vivo OriginOS 5 ufficiale: Android 15, tanta AI e “Cerchia e Cerca” personalizzato

A partire dal metà ottobre vivo e iQOO lanceranno la versione beta del nuovo software della compagnia cinese: OriginOS 5 è ufficiale ed arriva su base Android 15. Ma questa non è l’unica novità dato che la parola d’ordine è “intelligenza artificiale”: ci sono tante funzioni basate su AI, miglioramenti su tutta la linea e non solo.

OriginOS 5 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia targata vivo

Crediti: vivo

La nuova interfaccia OriginOS 5 di vivo è basata su Android 15 ed arriva con vari miglioramenti tecnici: la compagnia cinese assicura un’apertura delle app più veloce (del 15%), una riduzione dei consumi della CPU del 26% e presenta un nuovo sistema di allocazione delle risorse. La potenza della GPU e della RAM viene distribuita in modo intelligente dov’è necessario, in modo da mantenere le app in primo piano senza rallentamenti. La grande novità è l’assistente AI di vivo, chiamato Blue Heart Little V: la prima aggiunta utile riguarda una sorta di “Cerchia e Cerca” in stile Google. Il funzionamento è simile alla soluzione di Big G e permette di effettuare una ricerca intelligente semplicemente cerchiando un soggetto con il dito. L’assistente è anche in grado di creare degli appunti virtuali con foto, video, articoli, link e non solo.

Crediti: vivo

Tra le altre aggiunte abbiamo un’interfaccia che ricorda l’Isola Dinamica di Cupertino, ora in versione migliorata: la parte superiore dello schermo – quella occupata dal punch hole – diventa interattiva, con notifiche e controlli per determinate applicazioni. L’assistente Blue Heart Little V è anche in grado di offrire un aiuto nella scrittura dei messaggi, di fornire una trascrizione delle chiamate (una volta terminate) e perfino di interpretare la lingua dei segni. Inoltre può anche collegarsi con il sistema di infotainment dell’auto per gestire telefonate e messaggi utilizzando la voce. Tra le altre aggiunte di OriginOS 5 troviamo il supporto al protocollo Matter, utile per la gestione dei dispositivi smart.

Quali smartphone vivo si aggiornano a OriginOS 5

Crediti: vivo

Oltre ad annunciare OriginOS 5, vivo ha anche confermato quali saranno gli smartphone che riceveranno il nuovo aggiornamento. Ricordiamo che questo software è riservato ai modelli cinesi mentre per i mercati Global vivo utilizzerà il software Funtouch OS 15. Di seguito la lista dei telefoni che si aggiorneranno a OriginOS 5.

Novembre 2024 vivo X Fold 3 Pro, X Fold 3, X100 Ultra, X100S Pro, X100 Pro, X100S iQOO 12 Pro, 12, Neo 9S Pro+, Neo 9S, Neo 9

Dicembre 2024 vivo X Fold2, X Flip, X90 Pro+, X90 Pro, X90 iQOO 11 Pro, 11S, 11, Z9 Turbo+

Gennaio 2025 vivo X Fold+, X Fold, X Note iQOO Neo 8 Pro, Neo 8, Z9 Turbo, Z9

Febbraio 2025 vivo X80 Pro, X80 Pro (Dimensity), X80, S19 Pro, S19 iQOO 10 Pro, 10, Neo 7 (Speed Edition), Neo 7 SE

Marzo 2025 vivo S18 Pro, S18, S18e, Y300 Pro, Y300 iQOO 9 Pro, 9, Neo 6, Neo 6 SE, Z8

Aprile 2025 vivo S17 Pro, S17, S17t, S17e, Pad 3 Pro, Pad3 iQOO Z7, Pad 2 Pro, Pad 2

Maggio 2025 vivo S16 Pro, S16, Y200, Y200 GT, Pad 2, Pad Air iQOO Pad, Pad Air



