Lenovo Legion Glasses sotto i 300€: nuovo minimo Amazon per gli occhiali AR da gaming!

Su Amazon le offerte non finisco davvero mai e quella che vi stiamo per presentare farà sicuramente gola agli appassionati di videogiochi e AR. I Lenovo Legion Glasses, gli occhiali per la realtà aumentata dedicata al gaming, sono disponibili oggi su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente. Grazie ad una nuova offerta lampo, infatti, si può potenziare il proprio arsenale da gaming risparmiando oltre 100€ (rispetto al solito prezzo)!

Gli occhiali Lenovo Legion hanno display Micro LED e sono semplicissimi da usare: risparmia con questa offerta lampo su Amazon

Crediti: Lenovo

Il mondo del gaming ha accolto circa un anno fa i nuovi occhiali Lenovo Legion Glasses, prodotto che conferisce agli utenti la possibilità di provare un’esperienza totalmente nuova in fase di gioco. L’obiettivo del dispositivo, infatti, è quello di migliorare la visione delle immagini e soprattutto portare il giocatore al massimo livello di coinvolgimento grazie alla realtà aumentata.

I Legion Glasses possono contare sulla tecnologia OLED che in questo caso consente di avere una sorta di monitor da 27 pollici davanti ai propri occhi. Ogni lente è equipaggiata con un pannello di tipo miniLED da 60 Hz e una risoluzione in full HD a 1080p per garantire anche la visione i dettagli più minuziosi. Tutto si basa sulla realtà aumentata e c’è anche il supporto al Real 3D Vision oltre che per l’audio stereo. Per quanto riguarda il design, invece, gli occhiali si adagiano al meglio sul naso grazie alla possibilità di scegliere tra ben tre clip diverse, mentre il dispositivo è disponibile unicamente in una versione con colorazione completamente nera.

Crediti: Lenovo

Oggi il prezzo di Lenovo Legion Glasses su Amazon scende a 290€ (invece di 499€ di listino), con spedizione gratuita per gli utenti Prime. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire se si vuole vivere il gaming in un’ottica completamente diversa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le