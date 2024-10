Salgono le vendite di smartphone, ma Samsung teme Apple

Prosegue il filone positivo per il mercato degli smartphone, che dopo anni di andamento perlopiù negativo hanno ripreso a salire nelle preferenze dei consumatori. I dati del team di analisti di Canalys parlano chiaro: nello scorso Q3 2024 è stato registrato un +5%, che seppur modesto indica il quarto trimestre consecutivo in cui il settore telefonico segna un numero positivo.

Apple è pronta al sorpasso di Samsung: come vanno le vendite di smartphone nel mondo

Questo balzo in avanti è stato merito soprattutto dei mercati emergenti, anche se anche in regioni come Europa, Nord America e Cina sta partendo il ciclo di sostituzione. Un trend che sta riguardando soprattutto Apple, che è riuscita a raggiungere per la prima volta in anni Samsung al primo posto col 18% del mercato globale. È un risultato mai così positivo per Cupertino per il terzo trimestre dell’anno, un rischio per la rivale sud-coreana che fatica a tenerle testa nella fascia alta, nonostante sia l’unica fra le due a operare nel settore pieghevoli.

Come afferma l’analista Runar Bjørhovde, ad aver contribuito è stata ovviamente la serie iPhone 15, le cui vendite in occidente non sono pareggiate da nessuno nel segmento più premium; e anche per l’ultima serie iPhone 16, l’espansione di Apple Intelligence al resto del mondo dovrebbe contribuire al suo consolidamento nel corso del 2025.

Il resto della classifica ha un divario meno ampio che in passato, significando che la competizione riesce a offrire un maggiore equilibrio fra i principali marchi. Sul gradino basso del podio troviamo Xiaomi al 14%, seguita da OPPO e vivo, anch’esse a pari merito al 9%, forti soprattutto nei loro mercati principali in Cina e India. Degne di nota sono anche Motorola e Google, che nel Q3 hanno registrato i numeri più alti di tutto l’anno, in vista di un Q4 che grazie alle festività natalizie e al Black Friday potrebbe portare dati altrettanto positivi.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le