Uno smartphone fosforescente è in arrivo: ci pensa Nothing

Il frutto del Community Project della casa di Carl Pei vedrà la luce questo mese, con il lancio di Nothing Phone (2a) Community Edition. Si tratta di un’edizione speciale caratterizzata da alcune differenze (tutte concentrate sul lato stilistico), un modello che non mancherà di stuzzicare i palati più fini in cerca di un telefono diverso dal solito.

Nothing Phone (2a) Community Edition: data e differenze della nuova versione

La data di presentazione di Nothing Phone (2a) Community Edition è fissata per il 30 ottobre: la compagnia ha già svelato design e differenze con la versione standard (qui trovate la nostra recensione). Il look generale resta invariato, con una cover posteriore semi-trasparente, un modulo fotografico orizzontale al centro della parte superiore della scocca ed un sistema di luci LED (la tipica interfaccia Glyph del brand). Tuttavia ci saranno degli elementi fosforescenti che doneranno un tocco unico al dispositivo, come si vede anche dalle immagini ufficiali.

Le altre aggiunte riguardano i nuovi sfondi pre-installati (dallo stile moderno e particolarmente creativo), la confezione di vendita (ridisegnata per l’occasione) e la campagna di marketing legata allo smartphone. Lato specifiche non ci saranno differenze o aggiunte: il telefono resterà lo stesso che abbiamo visto in precedenza. Quindi, come accennato anche poco sopra, il terminale arriva solo con degli accorgimenti estetici. Per dare un’occhiata a tutte le novità di Nothing Phone (2a) Community Edition, ecco la pagina dedicata presente nel sito ufficiale: qui trovate dettagli sul design, sfondi, confezione e anche in merito alla campagna marketing (molto particolare).

Nothing Phone 2a – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,7 x 76,3 x 8,6 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED BOE/Visionox da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit

BOE/Visionox da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 Pro a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide

(f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera IMX615 da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.5

