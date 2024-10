Apple lancia iOS 18.0.1: tutte le novità

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Dopo tanto temporeggiare, Apple ha finalmente pubblicato il primo aggiornamento minore di iOS 18 il cui compito principale è quello di risolvere un importante bug con iPad Pro con M4 che rendeva impossibile l’installazione del sistema operativo su quello specifico tablet. iOS 18.0.1, inoltre, sistema anche diversi problemi che gli utenti hanno riscontrato nelle prime settimane di vita di iPhone 16.

Bug fix e risoluzione dei problemi con il primo aggiornamento di iOS 18

Con una dimensione di appena 360 MB, iOS 18.0.1 è ufficialmente disponibile da oggi su tutti gli iPhone compatibili. Con questo aggiornamento, Apple mette una pezza a diversi bug che hanno caratterizzato le settimane di lancio di iOS 18, mentre gli utenti di iPad Pro con M4 potranno finalmente effettuare l’upgrade del sistema operativo. Di seguito il changelog ufficiale.

In alcuni casi, il touch screen smetteva temporaneamente di rispondere sui modelli di iPhone 16 e iPhone 16 Pro.

La fotocamera poteva bloccarsi durante la registrazione di video in modalità macro con ultra‑grandangolo a 4K e con l’opzione HDR disattivata sui modelli di iPhone 16 Pro.

L’app Messaggi poteva chiudersi inaspettatamente quando si rispondeva a un messaggio con un quadrante di Apple Watch condiviso.

Le prestazioni potevano diminuire a causa di un problema di allocazione della memoria su alcuni modelli di iPhone.

Per installare questo aggiornamento, non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per vedervi notificare la presenza di iOS 18.0.1 e proseguire con il download.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le