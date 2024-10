Xiaomi contro lo sblocco del bootloader: la stretta arriva anche Global?

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Dopo la parentesi Enhanced, Xiaomi lancerà HyperOS 2.0 ossia la nuova versione della sua interfaccia proprietaria che ha mandato in pensione la storica MIUI. Per l’occasione gli utenti cinesi hanno visto uno stravolgimento totale delle cose, in fatto di modding: prima sono arrivate le limitazioni, poi a settembre la compagnia ha annunciato la chiusura dello sblocco del bootloader per gli smartphone Xiaomi e Redmi. Si tratta di un duro colpo per tutti gli appassionati che sono soliti smanettare con il proprio dispositivo e probabilmente arriveranno brutte notizie anche per gli utenti Global.

Xiaomi potrebbe impedire lo sblocco del bootloader anche per gli utenti Global: ecco le ultime indiscrezioni

Crediti: Xiaomi

Nel momento in cui scriviamo non c’è ancora una annuncio, ma un insider ha rivelato su X/Twitter i possibili piani della casa di Lei Jun. Dopo lo stop in Cina, anche gli utenti Global potrebbero vedere la fine del programma di sblocco del bootloader: diciamo che era nell’aria già da tempo dato che, durante il passaggio dalla MIUI a HyperOS, Xiaomi ha mostrato vari segnali in tal senso. Nonostante l’azienda debba gran parte della sua fortuna proprio agli appassionati e alla sua apertura verso il mondo del modding, le cose stanno cambiando radicalmente e il software del brand sta diventando sempre più chiuso.

Unrelated news but I heard Xiaomi is planning to shut down the unlock bootloader program for their global (outside mainland China) users in next year following Chinese closure last month.

I will keeping an eye on this matter. — Chun Bhai (@chunvn8888) October 3, 2024

Xiaomi Global ha già delle nuove regole per lo sblocco del bootloader, ma le cose potrebbero inasprirsi ulteriormente con la chiusura del programma. Restiamo in attesa di notizie ufficiali: comunque vale la pena ricordare che la divisione cinese di Xiaomi ha annunciato che il programma di sblocco del bootloader sarà riaperto in patria nel corso del 2025 (e quindi funzionerà con HyperOS 2.0). Tuttavia non ci sono state indicazioni sulla formula che verrà adottata e quindi non vi è la certezza assoluta di un ritorno alle modalità precedenti (con una maggiore libertà da parte degli utenti).

Chiudere lo sblocco del bootloader è una mossa che avrà un effetto enorme sulla comunità di appassionati smanettoni. Questa operazione è la procedura fondamentale per accedere al modding e alle personalizzazioni degli smartphone Android (Xiaomi e non solo) e limitarla significa tagliare i ponti con una delle pratiche più apprezzate degli amanti del mondo tech (ovviamente quelli più smaliziati).

