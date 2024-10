Samsung Galaxy S24 Ultra a 699€ è ASSURDO: ricevi 300€ di Cashback!

Il top di gamma di Samsung scende ad un prezzo assurdo, per la gioia degli appassionati del brand e degli utenti in cerca di un flagship tutto stile e performance, ad un prezzo appetibile. Samsung Galaxy S24 Ultra scende al minimo attuale grazie alla promo combinata di Comet e il Cashback di 300€ del sito ufficiale: solo 699€ per un dispositivo dalle prestazioni stellari, con una fotocamera di punta e il pratico pennino incluso (per i nostalgici della serie Galaxy Note).

Samsung Galaxy S24 Ultra scende al miglior prezzo: occasione imperdibile con Cashback ufficiale!

Crediti: Samsung

Il flagship Samsung Galaxy S24 Ultra (nella versione da 12/256 GB) scende a 999€ tramite lo store online di Comet (Prezzo valido in negozio e online, salvo esaurimento scorte, fino al 9 ottobre 2024): un prezzo ghiotto che diventa ancora più interessante grazie alla possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Il top di gamma arriva al minimo storico grazie alla promozione Cashback di Samsung Members (trovate qui tutti i dettagli): acquistando il dispositivo fino al 13 ottobre 2024 e registrando l’ordine entro il 12 novembre (sul sito Members) è possibile ricevere ben 300€ di Cashback, entro 45 giorni lavorativi dall’e-mail di validazione. Insomma, il prezzo finale del tuo Samsung Galaxy S24 Ultra sarà di soli 699€, una cifra davvero assurda per quello che offre!

Per saperne di più sul top di Samsung dai un’occhiata alla nostra recensione! E se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

