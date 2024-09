Xiaomi espande il suo ecosistema in Italia: ecco le nuove smart band, cuffie, TV e robot aspirapolvere

In occasione dell’evento tenuto a Berlino per la presentazione ufficiale di Xiaomi 14T, 14T Pro e Mix Flip, la celebre compagnia tech cinese ha annunciato anche un’espansione del suo ecosistema di prodotti AIoT con sette nuovi dispositivi che arriveranno molto presto sul mercato italiano. Xiaomi, infatti, ha deciso di aggiornare il proprio portfolio portando nel nostro paese le nuove smart band, cuffie, smart TV e robot aspirapolvere.

Xiaomi Band 9, Buds 5, Vacuum X20 Pro/Max e TV Max 100 arrivano oggi in Italia

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e Xiaomi Robot Vacuum X20 Max saranno disponibili in Italia a partire dal mese di dicembre, offrendo una soluzione potente e intelligente per la pulizia della casa. Il modello X20 Max è dotato di stazione all-in-one aggiornata con un sistema di lavaggio automatico del mop pad ad alta temperatura, mettendo a disposizione una potenza di aspirazione di ben 8000 PA per sollevare e rimuovere senza sforza polvere, peli di animi e altri detriti di sporcizia. Con una batteria da 5200 mAh, questo robot è in grado di garantire fino a 120 minuti di pulizia continua: perfetto anche per le case più grandi.

Il modello X20 Pro, invece, mette a disposizione una stazione all-in-one in grado di svuotare il serbatoio del robot in appena 13 secondi, con una pulizia automatica del mop che permette di ridurre i tempi di attesa tra una pulizia e l’altra. Il dispositivo offre una potenza di aspirazione di 7000 PA ed una batteria da 5200 mAh per una pulizia continua della casa per ben 160 minuti. Entrambi i modelli saranno disponibili in Italia a partire dal 10 dicembre 2024: Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro al prezzo di 499.99€, mentre Xiaomi Robot Vacuum X20 Max al prezzo di 649.99€.

Crediti: Xiaomi

Per gli amanti dei grandi schermi, invece, la compagnia cinese porterà prossimamente in Italia i nuovi Xiaomi TV Max 85 2025 e Xiaomi TV Max 100 2025 per un intrattenimento smart di qualità eccellente. Queste due nuove smart TV sono dotate di display QLED con risoluzione 4K UHD, refresh rate da 144 Hz e supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos. Grazie alla compatibilità con HDMI 2.1, VRR e AMD FreeSync Premium, inoltre, questi due nuovi modelli sono perfetti per essere sfruttati anche con le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Con a bordo Google TV, il modello Max 85 2025 verrà proposto al prezzo di 1299.99€, mentre Max 100 2025 sarà disponibile a 1999.99€.

Sono già disponibili in Italia, invece, le nuove Xiaomi Buds 5 che offrono un audio premium grazie al driver a doppio magnete da 11 millimetri con regolazione Harman AudioEFX e certificazione Qualcomm aptX Lossless e Hi-Res Audio. Questi auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) con opzioni adattive AI, mentre la batteria offre fino a 39 ore di riproduzione musicale senza interruzioni. Xiaomi Buds 5 disponibili da oggi nel nostro paese al prezzo di 99.99€.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9, invece, non ha bisogno di grandi presentazioni: il nuovo modello del fitness tracker più amato al mondo ripropone il design della precedente generazione, ma apporta migliorie su tutta la linea. Abbiamo infatti a disposizione una potente batteria da 233 mAh che garantisce fino a 21 giorni di autonomia, con la possibilità di tracciare oltre 150 modalità sportive ed essere personalizzata con più di 200 quadranti e watchface. Xiaomi Smart Band 9 in versione Titanium è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 39.99€.

Infine arriva una nuova versione di Xiaomi Watch 2, che amplia la gamma di smartwatch della compagnia con una elegante variante di colore Titan Gray. Software e funzionalità del dispositivo sono stati aggiornati per ottimizzare l’esperienza d’uso in vari scenari, con 10 nuovi quadranti e la nuova funzione Pet Park per rimanere informa accudendo un animale domestico virtuale. Xiaomi Watch 2 in versione Titan Gray è disponibile da oggi al prezzo di 169.99€.

