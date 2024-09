Recensione Google Pixel Watch 3: esame di maturità (passato a metà)

Quando Google ha ufficializzato il suo Pixel Watch 2 anche in Italia, ci rimasi un po’ male. Certo, finalmente era possibile acquistare lo smartwatch anche in Italia, ma speravo che con l’arrivo della seconda generazione (che, sicuramente, avremmo visto anche in Italia) il colosso della tecnologia prendesse la palla al balzo e producesse anche una versione più grande del suo smartwatch. Inutile dire che la mia era solo un’illusione.

Quest’anno però le cose cambiano: Google Pixel Watch 3 arriva anche in una modello più grande, da 45 millimetri, versione che purtroppo non ho avuto modo di provare: ho ricevuto dal brand, di nuovo, la versione da 41 millimetri che non è adatta a chi ha un polso grande come me e che rispetto alla generazione precedente cambia poco e niente.

Insomma, è come se Google quest’anno si sia focalizzata solo sugli ottimi Pixel 9 e Pixel 9 Pro (qui la recensione), mettendo da parte il suo smartwatch introducendo solo alcune piccole novità.

Recensione Google Pixel Watch 3: poche novità, ma ottimo per lo sport

Design e materiali

Inutile ripeterlo troppe volte: esteticamente Google Pixel Watch 3 è identico alla generazione precedente. Certo, considerando che abbiamo sempre pensato che lo smartwatch di Google fosse un bell’orologio, con un design minimalista e particolarmente elegante, questa somiglianza alle prime due generazioni non è necessariamente un male. Ammetto però che mi sarebbe piaciuto vedere qualche novità “estetica” e funzionale. Ma tant’è.

Fortunatamente quest’anno Google ha ben pensato di proteggere lo schermo utilizzando un Gorilla Glass Victus 2 che, teoricamente, lo rende molto più resistente al modello dell’anno scorso che – ricordiamolo – nei nostri test si è rivelato piuttosto fragile.

Anche quest’anno, poi, Google Pixel Watch 3 ha una cassa realizzata in alluminio, un materiale meno resistente dell’acciaio ma molto più leggero: con i suoi soli 31 grammi, il Google Pixel Watch 3 è identico alla generazione precedente anche anche nel peso.

Il sistema di aggancio dei cinturini è molto solido, l’orologio continua ad essere certificato secondo lo standard IP68, il che lo rende resistente ad acqua e polvere, e continua ad avere i due tipici tasti fisici, uno dei quali funziona anche come corona digitale per la navigazione nei menu.

Ad ogni modo, si conferma uno smartwatch molto comodo che non da fastidio neppure quando si indossano maglie con i polsi stretti. È un prodotto ben costruito, comodo e moderno ma, come ormai avrete capito, il fatto che l’azienda mi abbia inviato la versione da 41 millimetri (non adatta al mio polso) mi ha messo un po’ in difficoltà nel valutare la reale comodità del dispositivo.

Hardware

Da un punto di vista hardware Google Pixel Watch 3 arriva con caratteristiche leggermente aggiornate, ma continua ad essere animato dal Qualcomm Snapdragon Wear 5100, ossia il processore dell’anno scorso. La RAM è di 2 GB e la memoria interna è da 32 GB, proprio come il Pixel Watch 2, ma quest’anno (alleluia) arrivano il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e la tecnologia ultrawideband.

Ha anche uno speaker ed un microfono con i quali non solo si potrà interagire con l’Assistente Google, ma anche rispondere alle telefonate: nei nostri test dobbiamo dire che abbiamo trovato questa accoppiata molto di qualità, e siamo sempre riusciti a portare a termine le nostre conversazioni telefoniche senza troppe rinunce seppure l’audio dello speaker fosse potente ma non potentissimo.

Ottimi i sensori per il tracciamento delle attività fisiche e profondamente migliorato il GPS che, ormai, è diventato molto preciso e velocissimo nel fix con i satelliti.



È anche presente un sensore per la temperatura cutanea, il sensore per il sudore (ereditato da Fitbit), ed anche il Google Pixel Watch 3 è in grado di rilevare l’ossigenazione del sangue e di eseguire ECG.

Insomma, nonostante non ci siano novità di rilievo, continua ad essere un hardware di tutto rispetto che permette al Google Pixel Watch 3 di essere tra i più fluidi smartwatch animati da WearOS e che, grazie anche a tutta una serie di animazioni pensate da Google, rende l’utilizzo quotidiano quasi “burroso”: i lag sono praticamente assenti e tutte le funzionalità integrate vengono eseguite senza problemi di prestazioni.

Display

La novità più importante del Google Pixel Watch 3 è nel display. Aumenta la luminosità, che passa da 1600 nits a 2000 nits, e diminuisce lo spessore delle cornici: lo schermo arriva quindi più vicino al bordo della cassa, migliorando drasticamente l’effetto visivo.

Ottima anche la gestione della luminosità automatica che, di notte, può arrivare fino ad 1 nit così come la visibilità in condizioni di luce diretta: Google Pixel Watch 3 si vede molto bene sotto la luce del sole, anche se questa grande luminosità influisce negativamente nell’autonomia, che diminuisce di un 15/20% secondo le nostre stime.

Purtroppo però è un pannello troppo piccolo per le mie esigenze, e devo ribadire ancora una volta che se avete un polso grande come il mio, è essenziale che puntiate alla versione da 45 mm.

Software

In linea del tutto generale, il software del Google Pixel Watch 3 è lo stesso degli altri modelli, ma migliora in una cosa ben precisa (della quale parleremo nel paragrafo successivo). Continua ad essere animato dall’ultima versione di Wear OS, ed ha quindi il nuovo sistema di notifica ed i quadranti in stile Apple Watch in cui si possono personalizzare le complicazioni. fortunatamente però, la scelta delle complicazioni rimane ancora piuttosto limitata, così come alcune applicazioni “base” come quella del Meteo che è ben fatta, ma fornisce meno informazioni rispetto a quelle che si avrebbero sullo smartwatch di Apple.

Integra ora la funzionalità safety checkcon la quale si potrà condividere la propria posizione, in abbinata con lo smartphone, fino ad un certo orario e con un timer: al termine del timer bisognerà confermare che tutto sia ok, oppure partirà una chiamata d’emergenza.

Ottima la possibilità di sincronizzare il non disturbare tra lo smartwatch ed ovviamente sono presenti tutte le applicazioni di Google come applicazioni Gmail e Calendario che, però, su un display così piccolo diventano leggermente scomode da sfruttare a pieno.

Ci sono i widget e ovviamente troviamo anche applicazioni come Google Maps e Wallet, con i quali si potrà pagare contactless, ed è integrato anche l’Assistente Google: insomma, con il Pixel Watch 3 si potranno sfruttare tutte le applicazioni e i serizi di Google e lo si farà con un software davvero velocissimo.

A dirla tutta però, mi sarebbe piaciuto vedere Gemini al posto dell’ormai ultra-datato Assistente Google: la possibilità di avere l’IA al polso sarebbe potuta essere la killer feature del nuovo smartwatch di Google, ma nulla toglie che possa arrivare con qualche futuro aggiornamento software.

Sensori e fitness

Come ho già accennato, il settore specifico in cui Google Pixel Watch 3 da una vera prova di maturità è quello del Fitness, un segmento particolare in cui a mio avviso lo smartwatch di Google da il meglio di sé. L’unica cosa noiosa è che è ancora necessario creare un account Fitbit (qualora non lo si avesse già), ma dopo aver completato il passaggio si avrà tutto davvero a portata di mano.

Va detto che alcune funzioni avanzate vanno “sbloccate” sottoscrivendo un abbonamento Fitbit Premium (disponibile gratuitamente per 6 mesi), ma oltre quelle si potrà tenere sotto controllo lo stress, ci sono gli esercizi di respirazione e c’è un’app chiamata Fitness Oggi nella quale vengono visualizzate informazioni molto interessanti circa il battito cardiaco a riposo e così via.

Per avere poi sotto controllo tutti i propri allenamenti, bisognerà utilizzare l’app di Fitbit. Ma il punto è questo: nonostante si tratti probabilmente dell’app più completa oggi disponibile, mi sarebbe piaciuto che tutto fosse stato gestibile tramite l’unica applicazione Watch, in modo da non creare confusione negli utenti meno esperti ed avere tutti i propri dati a portata di mano in un’unico hub.

Insomma, in quanto a sensori e alle relative analisi c’è ben poco da criticare al Google Pixel Watch 3: tutte le rilevazioni sono veloci, precise e ben comprensibili soprattutto nell’app di Fitbit. Ed è così anche l’analisi del sonno, che mostra una buona quantità di dati ma che per essere sfruttata a pieno necessita dell’abbonamento Fitbit Premium.

Autonomia della batteria e ricarica

Purtroppo l’autonomia continua ad essere una nota dolente, quantomeno nel Google Pixel Watch 3 da 41 millimetri. In realtà, a mio avviso, complice anche il display più luminoso è anche peggiorata rispetto all’anno scorso.

Se con il Pixel Watch 2 sono riuscito ad arrivare a circa 30 ore di autonomia con un’unica carica, con Google Pixel Watch 3 difficilmente sono riuscito a superare le 24 ore. Con una leggera attività fisica, poi, sono riuscito ad utilizzare lo smartwatch per meno di 20 ore, il che rende le cose un po’ complicate qualora si volesse indossare lo smartwatch anche per analizzare il sonno. Peccato, ma magari con la versione da 45 millimetri le cose andranno meglio.

Prezzo di vendita e conclusioni

Google Pixel Watch 3 nella versione base da 41 millimetri arriva in Italia ad un prezzo di lancio di 399,00 euro. La versione da 45 millimetri costa 449,00 euro ed i prezzi salgono a 499,00 euro e 549,00 euro per le varianti con connettività LTE. E sì, si tratta di cifre piuttosto alte, soprattutto se paragonate alla concorrenza ed alle tante offerte che sono ormai disponibili.

Va detto però che è uno smartwatch completo, veloce, che mette a disposizione tutto il mondo Pixel. Certo, le novità sono davvero poche, ed il design resta praticamente identico. Ma questo non è necessariamente un male.

Ciò che non ci ha convinto è l’autonomia, un fattore importante e che nel modello più grande sicuramente sarà migliore. Peccato non averlo potuto provare.





