Samsung Galaxy M55s 5G senza segreti: immagini e specifiche del prossimo mid-range

Anche se l’attenzione degli appassionati è tutta per il prossimo Samsung Galaxy S24 FE (con un occhio anche alla futura serie Galaxy S25), il colosso tech continua a sfornare smartphone, alcuni con caratteristiche parecchio interessanti. Il prossimo medio gamma in arrivo è Samsung Galaxy M55s 5G, telefono che sembra offrire un buon equilibrio tra specifiche e stile, probabilmente ad un prezzo contenuto (vista la serie). Non ci sono ancora dettagli sull’uscita, ma un leak ha già svelato quasi tutto!

Samsung Galaxy M55s 5G tra immagini e specifiche: il nuovo medio gamma della serie M non ha segreti

Crediti: Smartprix

Il design di Samsung Galaxy M55s 5G attinge a piene mani da quello del fratello maggiore M55, anche se la cover posteriore viene impreziosita da una tripla finitura (che dona uno stile fresco e colorato). Il cuore del nuovo mid-range dovrebbe essere lo stesso Snapdragon 7 Gen 1 del modello M55; in realtà le specifiche trapelate combaciano in toto. Probabilmente il nuovo dispositivo avrà dalla sua solo il look leggermente diverso e sarà commercializzato solo in alcuni paesi.

Crediti: Smartprix

Di seguito trovate la scheda tecnica (presunta) del prossimo Samsung Galaxy M55s 5G, dispositivo di fascia media dotato di varie caratteristiche interessanti. Al momento il modello M55 non è stato lanciato in Italia, quindi non ci sono grandi possibilità di vedere quest’ultimo; comunque teniamo le dita incrociate!

Samsung Galaxy M55s 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 163,9 x 76,5 x 7,8 mm per un peso di 180 grammi

Certificazione IP /

/ Display flat Super AMOLED+ da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a Lettore d’impronte digitali sotto il display

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

+ 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) GPU Adreno 644

8 GB di RAM

di RAM 128 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare da 123° e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-grandangolare da 123° e macro Selfie camera da 50 MP (f/2.4)

(f/2.4) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con One UI 6.1

