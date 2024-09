AliExpress dà il via ai Saldi Autunnali: nuovi Coupon e sconti fino al 60%!

Mancano ancora diversi giorni alla nuova stagione, ma AliExpress ha già dato il via ai Saldi Autunnali: probabilmente si tratta di un ghiotto antipasto e ci saranno ulteriori occasioni nel corso delle prossime settimane. Tuttavia questo non è un evento da sottovalutare: ci sono sconti fino al 60% su tanti prodotti tech e nuovi Coupon da utilizzare per un risparmio aggiuntivo!

AliExpress Fall Savings: i saldi autunnali sono già cominciati, con tanti sconti e nuovi Coupon per risparmiare

Crediti: Canva/AliExpress

La promozione di AliExpress dedicata al Saldi Autunnali termina alle 23:59 del 17 settembre: l’iniziativa Fall Savings comprende tante offerta lampo, con occasioni sia per i prodotti tecnologici che per altro. In aggiunta lo store ha rilasciato anche nuovi coupon: come al solito si tratta di codici da inserire al momento del checkout, prima di procedere con l’acquisto. I coupon possono terminare in qualsiasi momento e spesso valgono per tutti i prodotti presenti nello store. Di seguito trovi i codici generici validi per il mese di settembre.

Coupon ITFS03 – Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€

– Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€ Coupon ITFS08 – Sconto di 8€ su una spesa minima di 69€

– Sconto di 8€ su una spesa minima di 69€ Coupon ITFS20 – Sconto di 20€ su una spesa minima di 169€

– Sconto di 20€ su una spesa minima di 169€ Coupon ITFS30 – Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€

– Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€ Coupon ITFS50 – Sconto di 50€ su una spesa minima di 369€

Oltre a questi nuovi coupon, ce ne sono anche altri dedicati proprio ai Saldi Autunnali: se uno non è valido oppure è terminato, è possibile fare un tentativo riscattandone uno alternativo.

Coupon FSIT03 – Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€

– Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€ Coupon FSIT08 – Sconto di 8€ su una spesa minima di 69€

– Sconto di 8€ su una spesa minima di 69€ Coupon FSIT20 – Sconto di 20€ su una spesa minima di 169€

– Sconto di 20€ su una spesa minima di 169€ Coupon FSIT30 – Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€

– Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€ Coupon FSIT50 – Sconto di 50€ su una spesa minima di 369€

Dai un’occhiata alla pagina dedicata ai Saldi Autunnali di AliExpress!

